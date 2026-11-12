Prestar a infraestructuras digitales en Latinoamérica desde España: rentabilidad, riesgo divisa y garantías

La fiebre de la inteligencia artificial ha convertido los centros de datos en uno de los activos más buscados del mundo, y Latinoamérica, con electricidad hidráulica abundante en países como Paraguay y una demanda digital en aumento en Brasil y México, aspira a una parte de esa inversión. La novedad es que ese crédito ya no llega solo de bancos y fondos: plataformas suizas como https://crowdhive.com/es/ permiten a un ahorrador español prestar desde 100 euros a empresas europeas que gestionan proyectos de este tipo, con intereses objetivo de entre el 10% y el 17% anual según la calificación de cada operación. Son cifras muy por encima de cualquier depósito. Precisamente por eso conviene mirar lo que hay detrás: en qué moneda se presta, qué garantía respalda cada préstamo, quién supervisa al intermediario y qué ocurre si una obra se retrasa.

Por qué ahora: energía y demanda de cálculo

La Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo eléctrico de los centros de datos en el mundo podría más que duplicarse antes de 2030. Los servidores dedicados a la inteligencia artificial necesitan mucha energía y refrigeración, y en Europa o Estados Unidos la conexión a la red puede tardar años. Eso empuja a buscar emplazamientos con electricidad disponible y barata.

Paraguay es un ejemplo habitual: comparte con Brasil la presa de Itaipú y produce mucha más electricidad de la que consume. En Brasil y México crece la demanda de servicios en la nube cerca del usuario final. Para los promotores, la financiación tradicional en estos mercados es cara y lenta, y de ahí el interés por captar crédito de inversores particulares europeos.

Primer riesgo: la moneda

Muchos de estos proyectos se presupuestan en dólares. Si el préstamo se denomina en esa moneda y no existe cobertura del tipo de cambio, la rentabilidad final en euros depende también de la evolución del dólar.

Un ejemplo sencillo. Un inversor cambia 1.000 euros a 1,10 dólares por euro y obtiene 1.100 dólares. Tras un año al 17%, tiene 1.287 dólares. Si el euro se ha apreciado hasta 1,20, al volver a cambiarlos recibe unos 1.072 euros: un 7,2% en lugar del 17% anunciado. El efecto puede ir también a favor, pero conviene saber de antemano en qué moneda se presta, en cuál se cobra y quién asume esa diferencia.

Segundo riesgo: lo que vale la garantía

Este tipo de préstamos suele presentarse con garantía: maquinaria, inmuebles o derechos de cobro del promotor. Es un punto a favor, pero conviene hacerse tres preguntas. La primera, en qué país está el bien y qué ley rige su ejecución, porque recuperar un activo en Paraguay o México lleva tiempo y abogados locales. La segunda, cuánto valdría en una venta forzosa: los equipos informáticos pierden valor muy deprisa y un servidor de hace tres años vale una fracción de su precio. La tercera, quién gestiona el recobro y con qué costes.

En las fichas de los proyectos debería figurar qué bien se ha pignorado, quién lo ha tasado y en qué fecha. Si esa información todavía no está disponible, es razonable esperar a que lo esté.

Tercer riesgo: quién supervisa

En Suiza, muchas sociedades financieras no bancarias están afiliadas a un organismo de autorregulación reconocido por FINMA, como VQF, que vigila el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. Es un control real, pero distinto del que tiene un banco o una plataforma autorizada en la Unión Europea con el reglamento ECSP, que exige fichas estandarizadas, pruebas de conocimiento y periodo de reflexión.

No hay garantía de depósitos ni sistema de indemnización a inversores. La empresa no es un banco y lo dice en su propia web. Quien invierte desde España debe asumir que se apoya en la solidez del intermediario y del promotor, no en una red pública.

Cuarto riesgo: una plataforma joven

El segmento es nuevo y los intermediarios también. La plataforma citada declara 1,7 millones de euros invertidos y, en el momento de escribir este artículo, mostraba sus próximos proyectos con lista de espera. No tiene, por tanto, un historial de préstamos devueltos que permita juzgarla. En estos casos ayuda fijarse en la experiencia del equipo, en la publicación de cuentas anuales auditadas por una firma independiente y, sobre todo, en cómo se comportan los primeros préstamos al llegar a su vencimiento.

Cómo tributa en España

Los intereses son rendimientos del capital mobiliario y se integran en la base del ahorro del IRPF: un 19% hasta 6.000 euros, un 21% hasta 50.000 euros y tipos superiores por encima. Una plataforma extranjera no practica retención española, de modo que hay que añadir esos ingresos a la declaración con el extracto anual. Si existiera alguna retención en origen, conviene preguntar a un asesor si puede deducirse por doble imposición internacional.

Cuando los bienes y derechos en el extranjero superan los 50.000 euros, hay que valorar la presentación del modelo 720. Y las ganancias o pérdidas por tipo de cambio, si el préstamo es en dólares, también tienen tratamiento fiscal propio.

Seis preguntas antes de invertir en un proyecto

¿Quién es exactamente el prestatario y en qué país está registrado?

¿En qué moneda se presta y se cobra, y hay cobertura del tipo de cambio?

¿Qué bien garantiza el préstamo, quién lo ha tasado y bajo qué ley se ejecutaría?

¿Qué ocurre si la obra se retrasa: se amplía el plazo, se pagan intereses de demora o se paraliza el pago?

¿Con qué frecuencia informará la plataforma sobre el avance y en qué formato?

¿Hay alguna forma de vender la posición antes del vencimiento o el dinero queda inmovilizado hasta el final?

Si alguna de estas respuestas no aparece por escrito, lo razonable es preguntarla antes y guardar la contestación.

Cuánto tiene sentido arriesgar

La infraestructura digital es un sector con demanda real, pero un préstamo concreto a un proyecto concreto en un mercado emergente sigue siendo una apuesta de alto riesgo. Lo prudente es dedicarle una parte pequeña del patrimonio, repartirla entre varios proyectos y países, comprobar el registro y las advertencias de la CNMV y la base de datos I-SCAN de IOSCO, y seguir de cerca los informes de avance de cada obra. Las primeras devoluciones dirán más sobre el modelo que cualquier presentación.