El 5 de octubre de 2026 cambia la forma de gestionar un documento habitual en el transporte de mercancías por carretera en España. Desde esa fecha, el documento de control administrativo exigible para el transporte público de mercancías deberá ser digital. El Ministerio de Transportes lo denomina Documento electrónico de Control Administrativo, conocido como DeCA.

El Documento de control digital afecta a los servicios de transporte interior sujetos a esta obligación, incluidas las operaciones de cabotaje realizadas en España. Para los transportes internacionales que discurren parcialmente por territorio español se mantienen los documentos previstos en los convenios aplicables.

Para cargadores, transportistas y operadores logísticos, el cambio exige revisar cómo se prepara la documentación antes de la salida del vehículo y cómo se facilita su consulta durante el servicio.

Escanear el documento en papel no es suficiente

La Resolución de 5 de junio de 2026 establece que el DeCA debe generarse de forma nativa digital a partir de los datos de la aplicación. Un documento escaneado no cumple este requisito.

El PDF no puede superar los 5 MB y debe incorporar las fechas y horas de creación y modificación como metadatos. También debe incluir un QR vinculado a una URL HTTPS única que permita descargar directamente el PDF, sin autenticación ni pasos manuales intermedios.

Por tanto, el trabajo no termina al crear el fichero: hay que asegurar que pueda recuperarse durante una inspección. La disponibilidad del documento forma parte del proceso que las empresas deben organizar.

Qué debe llevar el conductor

El DeCA debe estar generado antes de comenzar el servicio. El conductor debe recibir una copia electrónica o impresa con el QR y, durante el control, puede presentar el documento con el código o únicamente el QR. Los PDF deben conservarse al menos un año.

La firma no es obligatoria para la validez administrativa del DeCA. Cuando también se utiliza con finalidad contractual y debe firmarse, se exige como mínimo una firma electrónica avanzada.

Esto implica coordinar a quienes introducen los datos, a quienes organizan el transporte y al conductor. La documentación disponible en las oficinas debe corresponder al servicio que se está realizando, también cuando se producen cambios durante el trayecto.

DeCA y eCMR tienen funciones distintas

El DeCA responde a una obligación administrativa española. El eCMR es la versión electrónica de la carta de porte CMR del transporte internacional. Digitalizar uno no convierte automáticamente al otro en obligatorio.

Se admiten otros formatos de transporte si incorporan todos los datos exigidos y cumplen los requisitos del DeCA. La resolución también contempla el cumplimiento mediante el marco europeo eFTI.

Para una empresa que trabaja tanto en rutas nacionales como internacionales, esta distinción ayuda a decidir qué documentación necesita en cada operación. También permite estudiar cómo aprovechar los datos de una expedición sin repetir su introducción en varias herramientas.

Integrar la obligación en la gestión de las expediciones

La elección de una solución tecnológica debería partir del funcionamiento de la empresa: de dónde proceden los datos, quién los valida y cómo llegan al conductor. Crear el documento requerido es una parte del trabajo; conectarlo con la gestión de la expedición evita que se convierta en otra tarea aislada.

La plataforma ExAc de ACCUDIRE para eCMR y documento de control digital reúne la gestión de estos documentos en un mismo entorno y contempla la interoperabilidad con ERP, TMS y otros sistemas empresariales. Este enfoque permite abordar la documentación nacional e internacional dentro de los procesos de la cadena de suministro.

El 5 de octubre fija la fecha del cambio. Para las empresas afectadas, su aplicación práctica consiste en tener resuelto el recorrido completo de la información: desde la preparación del servicio hasta la consulta del documento y su conservación. Una gestión integrada puede reducir las tareas manuales que todavía acompañan a buena parte de la documentación del transporte.