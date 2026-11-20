Una tienda que vende fuera de España puede mostrar sus precios en euros, recibir un pago en un criptoactivo y preferir que el saldo final quede en la moneda en la que paga a sus proveedores. Cada una de esas decisiones responde a una pregunta distinta: qué entiende el comprador, qué recibe el comercio y cuánto cuesta llevar ese ingreso a su tesorería.

Una moneda para el escaparate y otra para el cobro

El precio de un producto debe seguir siendo reconocible al llegar al formulario de pago. Si la tienda muestra 80 euros y genera una solicitud expresada en un criptoactivo, el comprador debe poder identificar la red, el importe y la vigencia de la cotización. También conviene indicar de antemano cómo se resolverá un pago que llegue tarde. Un método adicional solo ayuda si el cliente comprende qué está autorizando.

Elegir qué moneda conservar

Aceptar un criptoactivo no obliga a mantenerlo como saldo operativo. Antes de contratar, la empresa puede comparar qué opciones de conversión y liquidación ofrece cada proveedor, en qué mercados están disponibles y qué costes aparecen entre el cobro y la retirada. GatewayCrypto describe en español opciones de conversión automática y liquidación para empresas. La configuración de un comercio debería partir de la moneda en la que realmente necesita disponer de los fondos.

Para comparar ofertas, es útil seguir un mismo pedido de principio a fin. Comprueba por separado el precio mostrado, el importe que envía el cliente, las comisiones aplicables y el saldo disponible para el comercio. Si la venta se devuelve, revisa cómo cambia el cálculo. Esta prueba permite decidir si el nuevo sistema facilita las ventas internacionales sin añadir un coste difícil de prever.