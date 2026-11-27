La experiencia adquirida atendiendo clientes en una tienda, trabajando como teleoperador o realizando labores comerciales puede abrir nuevas posibilidades profesionales en el entorno digital. Una de ellas es la de closer de ventas, un perfil especializado en gestionar conversaciones comerciales por videollamada y cerrar operaciones para negocios que ofrecen formaciones, mentorías y servicios especializados.

Aunque se trata de una actividad vinculada a los negocios digitales, no necesariamente exige partir de cero. Quienes han trabajado de cara al público ya conocen algunas de las habilidades que intervienen en una venta: escuchar, identificar necesidades, comunicar con claridad y resolver dudas. La diferencia está en aprender a trasladarlas a un proceso comercial que se desarrolla mediante videollamadas.

En España, esta profesión ha despertado el interés de personas con experiencia en ventas tradicionales que buscan especializarse en un entorno diferente. Pero ¿qué hace exactamente un closer, ¿qué necesita aprender y hasta qué punto puede aprovechar su trayectoria anterior?

Qué es un closer de ventas y qué funciones desempeña

Un closer de ventas es el profesional encargado de gestionar la conversación comercial con un cliente potencial y acompañarlo durante el proceso de decisión de compra. Habitualmente, realiza esta tarea mediante una videollamada en la que conoce las necesidades del interlocutor, presenta una solución y responde a las dudas que puedan surgir.

Este perfil es habitual en negocios digitales que comercializan programas de formación, mentorías, asesorías y servicios especializados. Muchos de estos productos se consideran de alto ticket o high ticket, una denominación utilizada para referirse a ofertas cuyo precio supera los 1.000 euros.

En este tipo de operaciones, el comprador suele necesitar información detallada antes de tomar una decisión. Por eso, el trabajo del closer no consiste simplemente en presentar un producto e intentar cerrar la venta cuanto antes. Debe comprender qué busca la persona, conocer sus circunstancias y valorar si la propuesta comercial responde realmente a sus necesidades.

También conviene distinguir esta figura de la del setter, otro perfil habitual en los equipos comerciales digitales. El setter se encarga de contactar con los interesados, cualificar sus necesidades y organizar las citas comerciales. El closer, por su parte, realiza la llamada de venta y conduce la conversación hasta una posible decisión de compra.

Aunque ambos trabajan dentro del mismo proceso comercial, sus responsabilidades son diferentes y requieren competencias específicas.

La experiencia en ventas presenciales puede ser una ventaja para dar el salto al entorno digital

Una persona que ha trabajado durante años atendiendo clientes ya ha desarrollado capacidades que pueden resultar útiles en una conversación comercial por videollamada. Saber escuchar, detectar necesidades y adaptar la comunicación a diferentes perfiles son habilidades que siguen teniendo valor, aunque cambie el canal de venta.

Un dependiente, por ejemplo, está acostumbrado a asesorar a personas con intereses distintos y a responder a sus dudas antes de que tomen una decisión. Un comercial que ha visitado empresas conoce la importancia de identificar las prioridades de cada cliente. Por su parte, un teleoperador ha aprendido a mantener conversaciones comerciales sin tener delante al interlocutor.

Estas experiencias pueden proporcionar una base interesante para quienes quieren aprender cómo ser closer de ventas. No obstante, también es necesario adaptarse a las particularidades de las operaciones digitales, donde las llamadas suelen seguir una estructura y requieren conocer en profundidad el servicio que se ofrece.

Esta perspectiva forma parte de la trayectoria de David Casero, fundador de Ventas Número Uno y especializado en psicología del comprador, ventas y comunicación.

Su carrera comenzó como teleoperador, una etapa en la que llegó a realizar más de 12 ventas diarias. Aquel trabajo le permitió desarrollar habilidades de comunicación, atención al cliente y gestión de conversaciones comerciales que posteriormente trasladaría al ámbito de los negocios digitales.

Según su experiencia en el sector, muchos de los mejores comerciales que ha conocido proceden precisamente del mundo de la televenta. Considera que la capacidad para escuchar, identificar necesidades y gestionar conversaciones por teléfono puede representar una ventaja competitiva cuando se aplica a las ventas mediante videollamada.

Esto no significa que cualquier persona con experiencia comercial esté preparada automáticamente para desempeñar esta función. La trayectoria previa puede facilitar el aprendizaje, pero debe complementarse con conocimientos específicos y práctica.

Qué hay que aprender para trabajar como closer de ventas

Conocer las bases de la venta tradicional es un buen punto de partida, pero no sustituye la formación necesaria para trabajar en el entorno digital. Las llamadas comerciales por videoconferencia tienen sus propias particularidades y requieren aprender a gestionar conversaciones de manera estructurada.

Una de las competencias fundamentales es la psicología del comprador. Comprender cómo toma decisiones una persona, qué factores influyen en su elección y qué dudas pueden frenar una compra permite desarrollar conversaciones más eficaces.

También resulta importante la escucha activa. En lugar de limitarse a presentar argumentos comerciales, el closer debe prestar atención a las respuestas del interlocutor, formular preguntas pertinentes y comprender qué espera conseguir.

A estas capacidades se suma la gestión de objeciones. Cuando un posible cliente plantea dudas sobre una oferta, no siempre está rechazando la compra. Puede necesitar aclarar determinados aspectos, conocer mejor las condiciones del servicio o valorar si la propuesta encaja con sus circunstancias.

En este contexto, David Casero ha desarrollado un método de cierre denominado Autopersuasión, asociado al concepto «Vende sin presión». Su planteamiento consiste en estructurar la llamada para que el comprador pueda analizar su situación y llegar a su propia conclusión, en lugar de sentirse presionado por el vendedor.

La metodología pone el acento en comprender las necesidades del interlocutor y acompañar su proceso de decisión. No se trata de memorizar respuestas para rebatir cualquier objeción, sino de aprender a conducir la conversación con criterio y capacidad de comunicación.

Por qué la práctica con llamadas reales es fundamental para formarse

Conocer las técnicas de venta y saber aplicarlas durante una conversación son dos cosas diferentes. Una persona puede comprender los principios de la comunicación comercial y, sin embargo, encontrar dificultades cuando tiene que gestionar una llamada, responder a una duda inesperada o adaptar sus preguntas a las respuestas del interlocutor.

Por eso, la formación de un closer no debería limitarse al aprendizaje teórico. Practicar, analizar conversaciones y recibir correcciones son partes esenciales del proceso.

Esta es una de las características de Ventas Número Uno, una academia online española fundada por David Casero y especializada en formar profesionales para las ventas por videollamada.

Su programa incluye más de 90 lecciones en vídeo distribuidas en cuatro niveles, además de tres sesiones en directo a la semana destinadas a practicar llamadas. Los mentores Vanessa Escarda y Sergio Mangas también corrigen llamadas reales de los alumnos para identificar aspectos mejorables y trabajar sobre situaciones concretas.

La academia dispone, además, de una bolsa de empleo con ofertas de proyectos que llegan a diario. A este recurso se suma un módulo de marca personal orientado a enseñar a los alumnos cómo presentar su perfil profesional y comprender qué buscan los negocios cuando incorporan un closer a sus equipos comerciales.

Según la información facilitada por la academia, más de 40 alumnos han recibido formación privada. El programa mantiene un límite de cinco plazas al mes con el propósito de dedicar tiempo a la corrección y el seguimiento de cada participante.

Quienes quieran conocer las características de esta propuesta pueden consultar el curso de closer de ventas, donde se presenta su metodología y los recursos formativos disponibles.

En cualquier caso, conviene diferenciar entre recibir formación y acceder a una oportunidad laboral. Contar con conocimientos, practicar y disponer de una bolsa de empleo puede facilitar el acercamiento al sector, pero no garantiza conseguir un proyecto. La incorporación a un equipo comercial depende también de las competencias desarrolladas y de las necesidades de cada negocio.

David Casero: experiencia comercial y psicología del comprador

La trayectoria de David Casero combina experiencia directa en ventas y formación especializada en estructuras comerciales. Después de comenzar como teleoperador, amplió sus conocimientos mediante programas formativos y trabajo práctico en distintos sectores.

A lo largo de su recorrido ha invertido más de 20.000 euros en formación relacionada con sistemas comerciales y estructuras de ventas para empresas. Esa experiencia le ha permitido desarrollar una visión sobre el comportamiento de los compradores y los factores que intervienen en sus decisiones durante una conversación comercial.

También ha contribuido a escalar negocios digitales por encima de los dos millones de euros anuales y ha participado en lanzamientos de referentes del sector que llegaron a facturar más de 100.000 euros en una semana.

Estos resultados ayudan a contextualizar su experiencia en el ámbito comercial y el origen de su metodología. Su propuesta no se limita a enseñar técnicas para cerrar operaciones, sino que busca explicar qué ocurre durante una conversación de venta y cómo puede estructurarse para que el comprador valore la solución que tiene delante.

A partir de este enfoque creó Ventas Número Uno, una academia orientada a preparar profesionales para desempeñar funciones comerciales en empresas que venden productos y servicios digitales.

Ser closer es una profesión que requiere preparación y experiencia

La expansión de los negocios digitales ha generado nuevas necesidades dentro de sus equipos comerciales. Una de ellas es incorporar profesionales capaces de gestionar conversaciones de venta por videollamada, especialmente cuando se trata de productos o servicios que requieren una explicación detallada.

Para quienes han trabajado en tiendas, atención al cliente, televenta o captación comercial, esta actividad puede representar una posibilidad de especialización. Su experiencia anterior constituye una base útil, aunque tendrán que aprender a desenvolverse en un entorno diferente y desarrollar competencias específicas.

Convertirse en closer no consiste en memorizar unas cuantas frases para vender desde casa, sino en adquirir conocimientos sobre comunicación, psicología del comprador y gestión de conversaciones comerciales. La formación, la práctica y la capacidad de analizar los propios errores forman parte de ese recorrido.

En este contexto, propuestas como la de Ventas Número Uno, impulsada por David Casero, reflejan una forma de abordar la preparación comercial desde la experiencia práctica y la comprensión del comportamiento del comprador.

Para quienes quieran explorar esta profesión, el primer paso es conocer sus exigencias y valorar si sus habilidades actuales pueden servirles como punto de partida. Haber vendido cara a cara puede ser una ventaja, pero desarrollar las competencias necesarias para trabajar en las ventas digitales requiere tiempo, aprendizaje y práctica.