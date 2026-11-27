La acumulación de facturas, nóminas y contratos sigue siendo una de las tareas administrativas que más tiempo consume en pequeñas empresas y despachos profesionales. Recopilar documentos, comprobar datos y reclamar los que faltan puede complicar la organización, especialmente cuando se aproxima el cierre de cada trimestre. Un programa de facturación con Verifactu que facilite también estas tareas responde a una necesidad cada vez más presente en los negocios.

Para abordar este problema surge Bizidocs, una plataforma española desarrollada por la startup madrileña Beezoid que utiliza inteligencia artificial para automatizar la recepción, lectura y organización de documentos empresariales, sin obligar a los usuarios a cambiar su forma habitual de trabajar.

Su propuesta también busca resolver una dificultad frecuente entre los profesionales de la contabilidad: conseguir enviar las facturas a la gestoría a tiempo y evitar que la documentación se acumule durante meses. La finalidad es reducir el trabajo administrativo repetitivo y mejorar la coordinación entre empresas, autónomos y asesores.

¿Cómo funciona un programa de facturación con Verifactu apoyado en inteligencia artificial?

Digitalizar la administración de un negocio no consiste simplemente en sustituir los documentos en papel por archivos electrónicos. También supone encontrar formas de recibir, clasificar y procesar la información sin tener que introducir manualmente los mismos datos una y otra vez.

La plataforma desarrollada por Beezoid trabaja sobre ese proceso. Los negocios pueden enviar sus documentos como ya lo hacen habitualmente: mediante correo electrónico, WhatsApp o una fotografía tomada desde el móvil. También pueden habilitar una dirección para que sus proveedores remitan directamente las facturas.

Una vez recibidos, los archivos son analizados mediante inteligencia artificial, que identifica el tipo de documento, extrae la información relevante y la organiza. Entre los datos que puede reconocer se encuentran:

Datos fiscales: NIF e identificación de proveedores y clientes.

NIF e identificación de proveedores y clientes. Información económica: importes, bases imponibles, impuestos y totales.

importes, bases imponibles, impuestos y totales. Datos temporales: fechas de emisión y vencimiento.

fechas de emisión y vencimiento. Documentación laboral: nóminas y sus diferentes conceptos.

nóminas y sus diferentes conceptos. Información contractual: datos y fechas relevantes de los contratos.

La automatización también permite detectar posibles incidencias, como facturas duplicadas, identificaciones que no coinciden o cantidades que necesitan una comprobación. Cuando aparece alguna anomalía, el sistema solicita una revisión para que una persona pueda valorar el caso.

Menos tareas repetitivas y mayor control de la documentación

Uno de los problemas habituales de las pequeñas empresas es que los documentos llegan por diferentes canales y no siempre se archivan inmediatamente. Una factura puede quedar en el correo electrónico, otra perderse entre los mensajes de WhatsApp y una tercera permanecer olvidada entre los papeles del negocio.

La automatización ayuda a reunir esa información y mantenerla organizada sin imponer un procedimiento completamente nuevo. Además, el sistema incorpora avisos sobre facturas próximas a vencer y contratos, una función que permite anticipar obligaciones y reducir los olvidos administrativos.

Facturación y adaptación a Verifactu

La herramienta permite crear facturas con o sin Verifactu. Así, los negocios pueden gestionar sus necesidades de facturación desde un entorno que también facilita la organización de otros documentos administrativos.

Para quienes buscan un programa de facturación con Verifactu, resulta relevante que la solución contemple distintas necesidades de facturación y organización, sin perder de vista las obligaciones normativas aplicables.

Otro aspecto práctico es la posibilidad de exportar información a programas contables utilizados habitualmente por las gestorías, como a3, Sage 50, Sage Despachos, ContaPlus y Contasol. Esto facilita la incorporación de los datos a las herramientas de trabajo de los profesionales, evitando tener que introducirlos nuevamente de forma manual.

La inteligencia artificial como apoyo para gestorías y asesorías

Las gestorías y asesorías también pueden beneficiarse de una recepción documental más organizada. Cuando trabajan con numerosos clientes, dedicar tiempo a reclamar facturas, revisar archivos dispersos y completar información pendiente resta horas que podrían destinarse al asesoramiento.

La automatización facilita que los documentos lleguen clasificados y con sus datos extraídos, preparados para la revisión profesional y su posterior contabilización. Además, el asistente Bizi permite realizar consultas en lenguaje natural sobre la documentación almacenada desde el panel web.

La herramienta está dirigida a distintos perfiles profesionales, entre ellos:

Autónomos y pequeñas empresas que necesitan organizar sus facturas y documentación administrativa.

que necesitan organizar sus facturas y documentación administrativa. Gestorías y asesorías que buscan recibir la información de sus clientes de forma estructurada.

que buscan recibir la información de sus clientes de forma estructurada. Negocios de hostelería y cafeterías , donde se gestionan numerosas facturas de proveedores.

, donde se gestionan numerosas facturas de proveedores. Escuelas de idiomas y empresas de servicios con diferentes necesidades administrativas.

Entre las organizaciones que utilizan la plataforma figuran la gestoría y asesoría Kuguel, el CF Rayo Majadahonda y su fundación, además de negocios de distintas actividades.

Para estos profesionales, disponer de un programa de facturación con Verifactu que facilite también el intercambio de documentación puede contribuir a mejorar la coordinación con sus clientes y agilizar el trabajo administrativo.

Tecnología para liberar tiempo sin sustituir el criterio profesional

La automatización documental abre nuevas posibilidades para reorganizar las tareas administrativas, pero su utilidad no consiste en eliminar la intervención humana. La inteligencia artificial puede encargarse de recibir archivos, reconocer información y señalar posibles errores, mientras que las personas conservan la responsabilidad de revisar, interpretar y tomar decisiones.

Esta diferencia es especialmente importante para los profesionales de las gestorías. Su conocimiento contable, fiscal y laboral sigue siendo imprescindible para orientar a los clientes y resolver situaciones que requieren experiencia y criterio profesional.

La propuesta de la startup madrileña parte de una idea sencilla: reducir el tiempo dedicado al papeleo para que empresas y asesores puedan concentrarse en actividades de mayor valor. No se trata de sustituir al gestor, sino de facilitarle el trabajo cotidiano y mejorar la relación con sus clientes.

Una gestión administrativa más sencilla para pymes y profesionales

La incorporación de inteligencia artificial a los procesos administrativos ofrece nuevas posibilidades para pequeñas empresas, autónomos y despachos profesionales. Recibir documentos por diferentes canales, extraer sus datos y detectar incidencias permite reducir tareas manuales y mantener un mayor control de la información.

Un programa de facturación con Verifactu que también facilite la organización documental puede ayudar a los negocios a gestionar sus obligaciones administrativas con mayor orden. La clave está en aprovechar la tecnología para simplificar procesos, sin prescindir de la supervisión y el conocimiento de las personas.

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