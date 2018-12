Un escalofrío recorre la Casa Real tras el filtrado de la bomba sobre Letizia y su 'amigo especial'

Sin duda no son buenos tiempos para a corona española. Con cada nuevo titular parece que la popularidad de la institución disminuye. (Echenique airea el audio de Villarejo: la Reina Letizia oculta 8 millones de euros).

El runrún lleva un tiempo circulando por los mentideros y ha sido El Español el que ha decidido concretarlo negro sobre blanco: el inagotable arsenal de cintas del comisario Villarejo que han puesto en el disparadero a dirigentes políticos de todos los colores y hasta al Rey Emérito, Don Juan Carlos, y su amiga especial Corinna, podrían salpicar ahora también al propio Rey Felipe, según esdiario. (El embarazoso vídeo de la reina Letizia en pleno brindis que da pábulo a más cuentos chino).

Sería a través de su esposa, Doña Letizia, de quien tendría las cintas Villarejo. El comisario estaría dispuesto a hacerlas públicas si no es excarcelado inmediatamente por Navidad.

Se trata de conversaciones entre la Reina y su amigo íntimo Javier López Madrid, alias su "compiyogui". Más allá de los que insinúan algo más que una bonita amistad, la televisión vasca habla de corrupción.

Y es que el programa En Jake de la ETB habla de "una bomba que salpicará a la Familia Real" y se hace eco de que "todos los mentideros madrileños repiten que la última bomba que soltará Villarejo será sobre la Reina consorte".

Si el rumor está cogiendo fuerza es porque "el presidente Pedro Sánchez está celebrando reuniones off the record con periodistas de renombre para que tengan "responsabilidad de Estado" ante la que se avecina" y eso no ayuda a quitar hierro a las especulaciones.

Pero lejos de insinuaciones sobre "andanzas amorosas" de la Reina, los tertulianos de la tele vasca van directos a los dineros:

"A mí lo que me ha llegado es que es su relación con su compiyogui. En ETB ya nos preguntamos cómo es posible que Letizia tenga 8 millones de euros en una cuenta. Eso es más grave que sus andanzas amorosas. ¿Cómo ha conseguido la Reina acumular una riqueza de 8 millones. Es una barbaridad".