¿Sabías que EE.UU. prevé convertirse en exportador de petróleo y gas natural para el 2020?

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés) publicó este jueves su informe anual en el que prevé que el país norteamericano se convertirá en exportador de petróleo y gas natural para el último trimestre de 2020 -algo que no ocurre desde hace casi 70 años- gracias al auge de estos recursos en la nación, según rt.

De acuerdo con estos datos, a partir de ese año, y a medida que la producción del crudo estadounidense siga aumentando y su consumo doméstico se ralentice, el país comenzará a exportar más productos energéticos de los que importa. El documento, que recoge previsiones para los siguientes 50 años, detalla que los crecientes envíos de gas natural y otros derivados del petróleo también impulsarán el papel de EE.UU. como importante exportador de energía.

La EIA cree que esta tendencia se mantendrá hasta mediados de este siglo, cuando prevén que el país volverá a importar más petróleo y gas natural del que exporte. En la edición del informe del año pasado, se pronosticó que la conversión en país exportador se daría en 2022, mientras que en el documento de 2017 se hablaba del 2026.

Por otro lado, el organismo augura que EE.UU. será exportador de carbón hasta el 2050. Asimismo, el informe apunta que la producción de petróleo en territorio estadounidense batirá récords de manera anual hasta 2027, cuando se espera que se estabilice. Solamente el año pasado, EE.UU. produjo un promedio de 10,9 millones de barriles de crudo diarios, en gran parte gracias a la proliferación de campos de petróleo de esquisto.

