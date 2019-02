La Guardia Civil te da el 'manual' para evitar que los cacos te cuelen monedas y billetes falsos

Estan buena la Guardia Civil, que si no existiera tendríamos que inventarla (Un guardia civil fuera de servicio atrapa a un tipejo que metía a una mujer en el maletero del coche).

La desconfianza ante billetes arrugados, rotos o de aspecto diferente se ha generalizado en la población en los últimos años, pero la alerta disminuye cuando se trata de las monedas.

En la mayoría de las ocasiones pasan de la mano al bolsillo sin revisar si el cambio es el correcto, mucho menos si el euro es real o falsificado.

La Guardia Civil ha alertado de que hay monedas falsas en circulación, principalmente de 2 euros.

He visto cosas que vosotros no creeríais

Naves de ataque en llamas más allá de Orión

Conductores dando el intermitente al salir de una rotonda

Ciclistas cruzando los pasos de peatones a pie



Que esos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia... pic.twitter.com/qN6ATJGMl8