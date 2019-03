Se les han hinchado las pelotas y con bastante razón (Perdigonazo de Pérez-Reverte a los jueces por arrodillarse ante los animalistas y prohibir la caza en Castilla y León).

El campo se traslada 3 de marzo de 2019 a Madrid. Una manifestación, convocada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), recorrerá una de las principales arterias de la capital paraprotestar por la suspensión cautelar de la caza en Castilla y León (Castilla y León se rebela contra la prohibición judicial de la caza en la región).

Para esta organización agraria, esta y otras decisiones «ponen en peligro de extinción a los propios agricultores y ganaderos».

UPA Castilla y León pide a los legisladores que «protejan a las personas» para que la fauna salvaje no se convierta en «un peligro» para la actividad económica.

La prohibición, advierten, «generará aún más daños» de los que sufren en la actualidad quienes ejercen su actividad profesional compartiendo espacios con jabalís, corzos, conejos o lobos.

Es «un despropósito», dicen, que se deje de defender a los habitantes de los pueblos y «se ceda una y otra vez» ante los grupos ecologistas.

Sin el apoyo de la Real Federación de Caza

La manifestación, que aspira a congregar a más de un millón de personas en madrid, no contará esta vez con el apoyo de la Real Federación de Caza ni de las Federaciones Autonómicas de Caza.

En su opinión, el esfuerzo debe centrarse en las próximas elecciones y en la importancia de votar en consonancia con el compromiso mostrado por cada partido político con el mundo rural y la actividad cinegética.

En un comunicado, los cazadores recuerdan que una manifestación es una demostración de fuerza que pierde su razón de ser si no tiene un objetivo concreto, si no existe un gobierno a quien reivindicar unos derechos (en un mes este Gobierno no estará) o si no hay unas decisiones políticas contra las que luchar.

Recuerdan, además, que las Federaciones Autonómicas ya hicieron el pasado 15 de abril de 2018 unas manifestaciones regionales con el mismo motivo y, a fecha de hoy, pocos o casi ninguno de los asociados de estas entidades nos han pedido acudir o se han interesado por esta convocatoria