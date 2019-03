Los 'rojos-caviar' que viven como duques y marquesas: así es el patrimonio de las musas de Sánchez

Caraduras sin fronteras (Irene Montero abronca a Franganillo por preguntarle por el casoplón de Galapagar: "Pablo Iglesias y yo hacemos con nuestro dinero lo que nos da la gana")

La hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, entre aquello que se siente y aquello que se dice. (Estupor en la TVE 'soviética': Rosa María Mateo se carga la serie estrella 'Cuéntame')

Abajo los mantras, esa especialidad de Podemos. Se puede ser de izquierdas y rico, como obrero y de derechas, a pesar de los tópicos que pesan en contra de ambos prejuicios (¿Todavía no has visto la chirigota que arrasa en los Carnavales cachondeándose del casoplón de Iglesias?).

Pero es más difícil sostener ese ritmo de vida, caracterizado por altos ingresos, cuantiosos ahorros y un jugoso patrimonio si, a la vez, se hace responsable de las carencias ajenas a quienes tienen precisamente ese perfil, según esdiario.

Pablo Iglesias simboliza esa actitud, con su célebre mansión en Galapagar, inobjetable de no ser porque había presentado este tipo de propiedades como un símbolo de la casta y una explicación de cómo "los ricos" lo son a costa de "los pobres". (Rosa María Mateo hunde la audiencia de TVE mientras sus '7 magníficos' cobran sueldos desorbitantes).

Pero hay ejemplos más sutiles, que probablemente sufren una íntima contradicción entre sus discursos y actitudes publicas y sus vidas privadas. La publicación de los bienes de los altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, obligatoria por ley, saca a la luz algunos casos. Nada criticables, sin duda, pero a la vez difíciles de casar con algunos de los prejuicios que tal vez ellos mismos hayan extendido.

Por ejemplo, Luis García Montero, poeta, profesor, pareja de Almudena Grandes, excandidato de IU en la Comunidad de Madrid, director del Instituto Cervantes sin experiencia previa en gestión por decisión personal de Sánchez y, a ojos vista de la izquierda, "millonario".

Acumula, entre bienes y dinero, nada menos que 545.862 euros, muy lejos de los casi ocho millones de euros de la exembajadora española en Alemania, Victoria Morera Villuendas, pero muy por encima del obrero al que se dirige en muchos de sus artículos. Por ejemplo en éste de la web de Canal Sur:

"Está feo hablar en la mesa de dinero, o de política, o de sexo. Entre caballeros no se habla de... Después me di cuenta de que al poder le interesa pasar desapercibido, y suele esconderse en los temas sobre los que no parece educado hablar. Cuando te digan que no es de buen gusto hablar en familia sobre algo, piensa que allí está enmascarado el poder".