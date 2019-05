China contraataca en la guerra comercial contra EEUU e impone nuevos aranceles

China anunció que impondrá aranceles sobre bienes de Estados Unidos valorados en US$60.000 millones a partir del próximo 1 de junio de 2019, extendiendo la guerra comercial entre ambos países (Wall Street sufre el arranque de mayo más bajista de los últimos 50 años).

La decisión se produce tres días después de que Estados Unidos multiplicara por más del doble sus aranceles sobre importaciones chinas valoradas en US$200.000 millones.

Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump negó que sean los consumidores de su país los que acabarán pagando el precio de unos mayores aranceles a los productos chinos y advirtió al gigante asiático contra seguir sus mismos pasos.

Pero Pekín declaró que no tragará sin rechistar ninguna medida que dañe sus intereses.

Los aranceles chinos se aplicarán a más de 5.000 productos estadounidenses.

"China no debería tomar represalias, ¡solo irá a peor", tuiteó Trump poco después de conocerse la decisión del país asiático.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!