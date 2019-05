Amancio Ortega, enemigo del pueblo según Podemos, paga a Hacienda más de 2.000 millones en impuestos cada año

Lo más chusco de Pablo Iglesias y su panda de zarrapastrosos no es su flagrante ignorancia o que nunca hayan dado palo al gua, sino que les voten reiteradamente varios millones de españoles (Muchas risas (e indignación) con el CV profesional de la candidata podemita a la CAM que jamás ha pegado palo al agua: "He vivido en Lavapiés").

Y para intentar pillar más votos o retener al menos parte d elos anteriores, Podemos ha lanzado una campaña contra Amancio Ortega e Inditex.

El motivo es que Ortega ha estado donando equipos a la Sanidad pública para luchar contra el cáncer.

Abrió el fuego la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, escribi9endo en Twitter:

"La Sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años... En España se ha ahorrado 218 millones. En Francia 76. 57 en Italia. 25 en Alemania. 22 en Reino Unido. 20 en Grecia...".

Luego casi todos los dirigentes de Podemos, incluyendo a Pablo Iglesias y Echenique se han lanzado a atacar a Amancio Ortega y a Inditex.

Algunas acusaciones son de grueso calibre, como las de evadir impuestos, que ninguno de ellos se molesta en probar y que son una mentira como una casa.

Basta con mirar las memorias anuales de Inditex para comprobar cómo el gigante del textil ha pagado desde 2014, y sólo en España, 7.548 millones entre impuestos directos y recaudados.

De ellos, 1.693 millones los pagó en 2018. Una cantidad que, según reconocía el CEO del grupo, Pablo Isla, en la presentación de los últimos resultados, supone un 2% de todo lo que recauda la Agencia Tributaria por Impuesto de Sociedades. De hecho, tal y como explica Francisco de la Torre en 'El Español', sólo por ese concepto abonó ese año 1.070 millones de euros.

En el caso de Pontegadea Inversiones, la sociedad patrimonial del fundador de Inditex, las cifras también son elevadas. Durante 2017 (último ejercicio disponible) la patrimonial de Amancio Ortega pagó 1.014 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos ejercicios. En 2016, el impuesto de sociedades de esta compañía ascendió a 996 millones. Un año antes (2015) fueron 906 millones y en 2014 pagó 802 millones a la Agencia Tributaria. Total: 3.718 millones de euros en cuatro años.

Conviene recordar que en las cuentas de Inditex se incluye desde el año 2012 la tributación en España de toda la actividad que genera la venta ‘online' del grupo, que hasta entonces, en sus inicios, venía generando contribuciones al fisco irlandés.

Isabel Serra cumplirá 30 años este verano. La candidata de Podemos incluyó la siguiente biografía en el módulo de transparencia del partido que lidera Pablo Iglesias:

Tengo 25 años. Soy madrileña y en los últimos años he vivido en el barrio de Lavapiés. Estudié filosofía y actualmente curso un master de economía internacional y desarrollo en la UCM. Desde el 2007 he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos: el movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud Sin Futuro, el 15M, y el movimiento feminista, entre otros. Militante de Anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto "Mover ficha", que desembocó en este proyecto que aglutina las ilusiones de millones de personas. Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos y soy miembro del Consejo de Podemos Comunidad de Madrid y responsable del área de juventud.