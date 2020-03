Donald Trump etiqueta de ‘patética’ a la Reserva Federal: «Debe liderar y no ser un lento seguidor»

A diferencia de otros, como el español Pedro Sánchez, el norteamericano Donald Trump no es un dirigente de los que se sientan a esperar y tiemblan frente a los retos.

El presidente de Estados Unidos ha arremetido este 10 de marzo de 2020 contra en la Reserva Federal este martes, afirmando que el «patético y lento” banco central ha puesto a Estados Unidos en desventaja mientras aumentan las preocupaciones en torno al impacto económico global del coronavirus.

«Nuestra patética y lenta Reserva Federal, dirigida por Jay Powell, que subió los tipos de interés demasiado rápido y los recortó demasiado tarde, debería igualar nuestros tipos federales a los de nuestras naciones competidoras. Ahora tienen una ventaja de nada menos que dos puntos, con una ayuda monetaria aún mayor. Además, ¡implementad estímulos!», tuiteaba el presidente.

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2020