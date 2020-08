La economía española vuelve a quedar atrás

La gestión económica de nuestro país vuelve a quedar en entredicho una vez más, en este caso el toque de atención viene de los indicadores que alertan de cuál va a ser el desempeño de las distintas economías de la OCDE, si para la mayoría de países se espera un rebote alcista, para España se prevé una caída de 0,63 puntos con respecto al mes pasado y de 7,09 puntos con respecto al mismo mes del año pasado, y todo ello con cada vez más focos activos.

Lluvia de euros sin un destino claro

“Estimular la reactivación económica”, “no dejar a nadie atrás” y un largo sin fin de vaguedades es todo lo que sabemos hasta ahora sobre las intenciones del Gobierno con los fondos europeos, y es que, según el doctor en Economía Juan Ramón Rallo -posiblemente el economista liberal más popular del momento-, ni el empresario más exitoso del mundo -en el ejemplo de su canal mencionaba a Jeff Bezos- sabría dónde invertir de forma productiva una cantidad de dinero tan descomunal.

Desde el lado de los economistas más progresistas, como Santiago Niño Becerra, no son más optimistas que sus colegas del otro lado del espectro ideológico, creyendo que se saldrá de la crisis con unos niveles de pobreza mayores -excepto en el caso de los que siempre ganan- y no se confía en que las medidas de estímulo que deberían ser puntuales no terminen por convertirse en una adicción para nuestra economía.

Es inevitable que cientos o miles de millones de los euros del “rescate” se pierdan en ineficaces medidas, al igual que el agua del regadío se filtra inútilmente en la tierra de camino a los cultivos por culpa de un ineficaz sistema de riego, hasta el último céntimo que llegue debe gastarse cueste lo que cueste, eso sí, la deuda habrá que devolverla hayan sido o no productivas las iniciativas en las que el dinero se haya destinado, por lo tanto la sociedad civil debería responsabilizarse a la hora de fiscalizar el destino y uso del dinero.

El euro muestra su fortaleza frente al dólar y el yuan lanza su desafío

Parece que el euro está respondiendo mejor a las medidas adoptadas por la Comisión Europea de lo que lo está haciendo el dólar a las medidas adoptadas por la FED, y cada euro se cambia a día de hoy por 1,18 dólares, ¿hay más factores que estén entrando en juego en el hundimiento de la moneda estadounidense?

Para empezar, la guerra comercial China-EE. UU. parece haberse reactivado tras la tregua que la pandemia facilitó hace unos meses, y no son pocos los gerifaltes del régimen chino que creen que ya es momento de desvincular el yuan del dólar y desafiar abiertamente la hegemonía de la moneda estadounidense, desafío que podemos decir que comenzó con la creación de los llamados petroyuanes, que implicaba el pago de crudo ruso en yuanes en vez de en dólares.

Aunque algunos analistas recomiendan comprar dólares por lo atractivo de su precio actual no está claro que sea igual de beneficioso para todo tipo de inversores, mientras que puede ser interesante cambiar monedas fíat iberoamericanas por dólares, en el caso de monedas como el euro o la libra británica el beneficio futuro es más cuestionable. Si no queremos comprar dólares físicos –o cualquier divisa que nos interese- y entendemos bien el funcionamiento del trading online y los CFDs podemos abrir una cuenta con un bróker online de trading de Forex con CFDs, donde podremos intentar sacar rentabilidad del mercado de divisas sin comprar ninguna moneda, ya que los contratos por diferencia basan las operaciones en la especulación sobre los movimientos de los precios de los activos tanto al alza como a la baja para recoger ganancias o pérdidas, no en la compra de estos.

Del trader es la responsabilidad final de decidir si quiere invertir en Forex y cuál es la mejor forma de hacerlo, ya que los CFDs -contratos por diferencia por sus siglas en inglés-, son productos complejos que se caracterizan por el uso del apalancamiento, lo cual supone para el trader operar con más capital del que tiene, representando su propio capital solo una pequeña parte proporcional a modo de depósito o garantía, y esto obviamente conlleva un riesgo alto de sufrir importantes pérdidas de capital, que pueden superar el depósito del trader cuando el bróker no ofrece protección garantizada frente a deudas. Además, los mercados se encuentran ahora en una situación anormal y volátil por causa de la pandemia que llevamos meses sufriendo, con lo que el sentimiento del mercado puede actuar erráticamente y hacer cambiar los precios mucho más bruscamente de lo normal por el miedo y la incertidumbre generados, lo que hará toda operación apalancada más arriesgada si cabe.