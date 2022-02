La traición del PSOE a sus socios de Gobierno: tumba la reforma fiscal junto al PP y VOX

PSOE traicionó a sus propios socios del Gobierno para echar por tierra las propuestas de reforma fiscal pactadas por Unidas Podemos junto a Más País y EH-Bildu.

De la mano del PP, Ciudadanos y VOX, los socialistas tumbaron las nuevas medidas que se tomarían en la reforma fiscal, entre las que destaca un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que además no sería bonificable por las comunidades autónomas, así como recargos para las entidades financieras y grandes eléctricas.

Tras varias dudas, Unidas Podemos decidió pactar una propuesta junto a EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo y Compromís, que además obtuvo, este jueves Esquerra Republicana y el BNG. Propuesta que finalmente el Congreso rechazó con los votos en contra de PP, Vox, PSOE, Ciudadanos, PNV, el PDeCat, UPN, Coalición Canaria, PRC, Nueva Canarias, Foro Asturias. Junts y Teruel existe han decidido abstenerse.

El propio partido Socialista avanzó previamente que no iba a apoyar la propuesta de su socio de coalición, aludiendo que no votaría a favor de ninguna propuesta de reforma fiscal, por lo menos hasta que el Ministerio de Hacienda, con su informe del Comité de expertos, llevara a cabo una propuesta. Pero aún dejado caer ese aviso, sorprende que no se abstuviera, sino que directamente el PSOE haya votado en contra.

El texto ideado por la izquierda y rechazado por el Congreso, toma como base o como pie de apoyo las propuestas que planteó Unidas Podemos, con la aparición de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo en el Impuesto de Sociedades a las grandes eléctricas de carácter temporal, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas que superen los 120.000 euros, además de rebajas fiscales para las pequeñas y medianas empresas, y la reducción del IVA a servicios veterinarios, productos de higiene femenina y peluquerías.

No todo el acuerdo ha caído en saco roto, a raíz de ese acuerdo con el resto de fuerzas, se contempla que la recaudación y gestión del nuevo impuesto que grava a las grandes fortunas, sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

También se baraja si aceptar la propuesta de Bildu de crear de un impuesto, de forma temporal, a la banca mediante un recargo del 7% sobre los beneficios a las entidades financieras que cuenten con beneficios netos superiores a los 100 millones de euros.

Otra propuesta de EH-Bildu que se aceptó en el Congreso es avanzar hacia una base única en el IRPF que equipare el tratamiento de las rentas del ahorro a las otras rentas, mientras que también se incluye la propuesta Unidas Podemos, Más País-Equo y Compromís que recuerda la obligación legal de dictar una normativa para aproximar a la media europea la ratio de personal en las administraciones tributarias.

Los ‘detalles’ de Echenique

Echenique de nuevo volvió a cargar -una vez más- contra Amancio Ortega, que con un patrimonio de 67.000 millones de euros, es la primera fortuna de España, parece que Pablo Echenique desconoce que el dinero público que paga su sueldo no aparece por arte de magia, y se necesita a empresarios comprometidos tributando aquí, y cargar contra ellos y aumentar sus gravámenes solo complica la situación.