Emprendimiento femenino en Uzbekistán: datos de Octobank

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el papel de las mujeres en la economía se debate cada vez con mayor frecuencia. Si hace algunos años el emprendimiento femenino se consideraba principalmente una iniciativa social, hoy se está convirtiendo en uno de los factores visibles del crecimiento económico. Las mujeres abren negocios, gestionan empresas, crean empleo y utilizan cada vez más instrumentos financieros para desarrollar sus proyectos.

Según estudios sectoriales, datos de organizaciones internacionales y análisis de Octobank, la participación de las mujeres en el sistema económico y financiero de Uzbekistán continúa creciendo de manera sostenida. Millones de mujeres utilizan activamente servicios bancarios, pagos digitales e instrumentos financieros para gestionar ingresos personales, ahorros y operaciones financieras cotidianas. Los expertos señalan que el aumento de la actividad financiera suele convertirse en uno de los factores que estimulan el desarrollo del entorno emprendedor: el lanzamiento de negocios propios, el desarrollo de empresas familiares o la ampliación de pequeños proyectos.

Como parte de la preparación para el Día Internacional de la Mujer, Octobank realizó un análisis de las estadísticas de clientes y las comparó con datos económicos nacionales para evaluar el nivel de actividad financiera de las mujeres y su impacto en los procesos económicos del país.

El análisis muestra que las mujeres presentan un crecimiento constante en su participación en los servicios financieros y utilizan cada vez más herramientas bancarias para gestionar ingresos, ahorros y pagos. Esta dinámica se convierte en un factor importante para el desarrollo del ecosistema emprendedor: la disponibilidad de servicios bancarios digitales reduce las barreras para iniciar un negocio propio y simplifica la gestión de los flujos financieros.

Los expertos señalan que el desarrollo de la infraestructura financiera digital se está convirtiendo en uno de los factores clave para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Los servicios bancarios modernos permiten lanzar nuevos proyectos con mayor rapidez, gestionar el capital de trabajo y controlar eficazmente las operaciones financieras.

En este contexto, el emprendimiento femenino en Uzbekistán se está convirtiendo gradualmente en uno de los segmentos más dinámicos de la pequeña empresa. El crecimiento de la inclusión financiera de las mujeres contribuye al desarrollo de la actividad empresarial, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la formación de iniciativas económicas sostenibles en las regiones.

Para 2025, en Uzbekistán se ha formado un amplio ecosistema empresarial con una participación activa de mujeres. Según estudios sectoriales y datos de organizaciones internacionales, en el país hay más de 2,1 millones de mujeres emprendedoras, y las mujeres poseen alrededor del 40% de todos los negocios registrados de emprendimiento individual. Además, las mujeres dirigen más de 43 mil pequeñas y microempresas que operan en distintos sectores de la economía, desde el comercio y los servicios hasta la producción y las industrias creativas.

Las estadísticas del sector bancario confirman estas tendencias. Según datos agregados de Octobank, las mujeres representan alrededor del 34% de la base de clientes del banco, lo que refleja un alto nivel de su participación en la infraestructura financiera del país.

La estructura por edades de la actividad financiera muestra una dinámica característica. La categoría más activa entre las mujeres es el grupo de 41 a 50 años, seguido por los grupos de 36 a 40 y de 31 a 35 años. Precisamente en estos segmentos de edad se registra el mayor nivel de uso de productos bancarios y de operaciones financieras.

Al mismo tiempo, está aumentando la actividad del público más joven —de 26 a 40 años— para el cual es característico el uso activo de servicios financieros digitales, aplicaciones bancarias móviles y herramientas de gestión de ingresos. Esto refleja la tendencia general de digitalización de los servicios financieros y la transición gradual de la actividad empresarial hacia el entorno en línea.

El emprendimiento femenino está saliendo gradualmente del ámbito de la agenda social y se está convirtiendo en un factor económico pleno. Las empresas dirigidas por mujeres participan activamente en la formación del mercado interno, crean empleo y contribuyen al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Los expertos señalan que la actividad empresarial femenina es especialmente visible en sectores como el comercio, los servicios, la educación, las industrias creativas y la industria ligera. En varias regiones del país, las empresas dirigidas por mujeres se están convirtiendo en motores del desarrollo económico local y del empleo.

Al mismo tiempo, la política estatal y las reformas de los últimos años han mejorado significativamente las condiciones para el emprendimiento. La ampliación de programas de apoyo a la pequeña empresa, el desarrollo de servicios públicos digitales y la simplificación de los procedimientos de registro empresarial contribuyen al crecimiento del número de iniciativas empresariales entre las mujeres.

Los expertos de Octobank destacan que el desarrollo de la infraestructura bancaria desempeña un papel importante en este proceso.

«Las estadísticas financieras muestran que la participación de las mujeres en la economía de Uzbekistán está creciendo de manera constante. Lo vemos en el nivel de las operaciones bancarias diarias: las mujeres utilizan activamente servicios digitales, gestionan sus finanzas personales y cada vez toman más decisiones económicas clave. Para el sector bancario, esto significa la necesidad de crear una infraestructura financiera cómoda y tecnológica que apoye el desarrollo de la actividad económica», señalan en el departamento analítico de Octobank.

El análisis de Octobank y las estadísticas nacionales muestran que el emprendimiento femenino se está convirtiendo en un elemento importante de la estructura económica de Uzbekistán. El crecimiento del número de mujeres emprendedoras, la ampliación del acceso a instrumentos financieros y el uso activo de servicios digitales están formando un nuevo entorno empresarial.

A medida que se desarrollen las tecnologías bancarias y los programas de apoyo a la pequeña empresa, el papel de las mujeres en la economía del país seguirá fortaleciéndose, lo que convierte al emprendimiento femenino en uno de los factores importantes del crecimiento económico sostenible.