Viudedad sin boda ni registro: qué cambia para las parejas con hijos y quién puede reclamar ahora

Una pareja con hijos en común podrá cobrar la pensión de viudedad con solo dos años de convivencia seguidos antes del fallecimiento, aunque no se hubiera casado ni inscrito como pareja de hecho, siempre que se cumplan el resto de requisitos. Lo establece el Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el BOE el 21 de octubre. El cambio llega después de que el Tribunal Supremo denegara, en una sentencia reciente, la pensión a una mujer con dos hijos y casi veintidós años de convivencia sin inscribir.

Qué cambia con el decreto

La novedad está en cómo se demuestra la convivencia. Para las parejas con hijos comunes bastan dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento, y el empadronamiento sirve como prueba. Las parejas sin hijos quedan igual: cinco años de convivencia y una inscripción, o un documento público ante notario, con al menos dos años de antelación.

Quienes vieron denegada la pensión antes de octubre podrán reclamar durante doce meses desde la entrada en vigor, un plazo que el texto declara improrrogable, siempre que el fallecido reuniera los requisitos y se acredite la convivencia exigida. En las solicitudes nuevas, los efectos económicos empiezan el primer día del mes siguiente a la petición.

El decreto está en vigor, pero el Congreso tiene que convalidarlo en los treinta días siguientes. Si no lo hace, decae y vuelven las condiciones anteriores.

Un caso habitual

Imaginemos, como ejemplo hipotético, una pareja con dos hijos que lleva cuatro años viviendo junta, sin casarse ni inscribirse, y empadronada en el mismo domicilio. Si uno de los dos fallece a partir del 21 de octubre, el otro podrá solicitar la pensión; antes de esa fecha, la misma petición se habría denegado. Si el fallecimiento fue anterior y la solicitud ya se rechazó, queda un año para volver a intentarlo.

Cuánto se cobra

La pensión equivale, con carácter general, al 52 % de la base reguladora del fallecido, con porcentajes superiores en casos concretos de cargas familiares y bajos ingresos. Cuando el fallecido estaba en activo, esa base sale de sumar las bases de cotización de 24 meses seguidos, dentro de los quince años anteriores, y dividir el total entre 28. Con una base de 2.000 euros, por ejemplo, el 52 % supone 1.040 euros al mes.

Además existe un suelo para quienes cumplen los requisitos de ingresos. La cuantía mínima de la pensión de viudedad en 2026 depende de la edad y de las cargas, según el Real Decreto 241/2026:

Situación Al año Al mes (14 pagas) Con cargas familiares 17.592,40 € 1.256,60 € 65 años o más, o discapacidad ≥ 65 % 13.106,80 € 936,20 € Entre 60 y 64 años 12.262,60 € 875,90 € Menos de 60 años, sin cargas 9.931,60 € 709,40 €

No basta con convivir: lo que se exige al fallecido

La pensión también depende de lo cotizado. Si el fallecido estaba de alta, se exigen 500 días de cotización en los cinco años anteriores; si no lo estaba, quince años cotizados a lo largo de su vida. Cuando la muerte se debe a un accidente o a una enfermedad profesional, no hay mínimo. En los matrimonios, si la causa es una enfermedad común, se pide además un año de casados o hijos en común.

Tres dudas frecuentes

¿Se pierde la pensión al volver a casarse? En general, sí: se extingue al contraer nuevo matrimonio o constituir una pareja de hecho, con excepciones previstas en el reglamento, como ciertas edades avanzadas o situaciones de incapacidad, cuyos umbrales conviene confirmar en el INSS.

¿Se puede trabajar y cobrarla? Sí, es compatible con las rentas del trabajo.

¿Y con la jubilación propia? También es compatible con la pensión de jubilación o de incapacidad permanente de quien la cobra, dentro de los límites que fije la ley.

Los gastos llegan antes que la pensión

La Seguridad Social prevé un auxilio por defunción de 46,50 euros, en un único pago, para quien haya costeado el entierro. Un funeral cuesta de media más de 3.700 euros, y en ciudades como Madrid puede superar los 5.000, según un estudio de la OCU que recogía El Debate en octubre de 2025.

En general, el cobro solo retrocede tres meses desde la solicitud, de modo que dejar pasar el trámite puede suponer perder mensualidades. Antes de presentarla conviene reunir el DNI, el certificado de defunción, el libro de familia y los documentos de cotización; las parejas de hecho deben añadir la documentación que acredite la unión. Y si el caso depende de la convivencia, el padrón es la prueba más sencilla: quien no figuraba empadronado con su pareja tendrá que demostrarlo por otras vías.

Sin hijos comunes ni una unión formalizada, haber vivido veinte años juntos sigue sin bastar. Para cualquier duda concreta, el INSS o un asesor laboral pueden confirmar si el caso encaja antes de presentar la solicitud.