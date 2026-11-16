Acceder a la contratación pública puede parecer complicado cuando una empresa acaba de constituirse. Muchos emprendedores creen que necesitan años de trayectoria, cifras de facturación elevadas o referencias de organismos públicos para conseguir su primer contrato. Sin embargo, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) contempla mecanismos que permiten a las empresas nuevas competir, siempre que acrediten los requisitos exigidos en cada procedimiento.

El verdadero obstáculo: encontrar oportunidades viables

Para una empresa recién constituida, el principal freno no suele ser la solvencia (subsanable por medios externos, UTEs o declaraciones responsables según la LCSP), sino el tiempo crítico que implica localizar contratos ajustados a su capacidad y descifrar pliegos farragosos. Para superar esta barrera de entrada sin costes de consultoría desmedidos, cada vez más emprendedores se apoyan en una plataforma para simplificar el acceso a contratos públicos, lo que agiliza la detección de licitaciones viables y la gestión documental desde el primer día.

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) reúne miles de oportunidades, pero revisarlas manualmente puede consumir recursos que una startup necesita destinar a su actividad. Por eso, antes de empezar, conviene definir qué servicios o productos puede ofrecer, en qué territorios y con qué presupuesto puede asumir un proyecto.

Cómo acreditar la solvencia sin experiencia previa

La falta de contratos anteriores no impide necesariamente participar en una licitación. El artículo 90.4 de la LCSP establece que, en los contratos de servicios y suministros, las empresas de nueva creación (con menos de cinco años de antigüedad) no están obligadas a acreditar su solvencia técnica mediante una relación de trabajos realizados. Pueden utilizar otros medios previstos por la ley, como la titulación y experiencia del personal técnico o los medios materiales disponibles.

También existen otras alternativas:

Solvencia mediante medios externos: el artículo 75 permite recurrir a las capacidades de otras entidades, siempre que se demuestre que se dispondrá efectivamente de sus recursos durante la ejecución del contrato.

el artículo 75 permite recurrir a las capacidades de otras entidades, siempre que se demuestre que se dispondrá efectivamente de sus recursos durante la ejecución del contrato. Uniones Temporales de Empresas (UTE): asociarse con compañías de mayor trayectoria permite complementar recursos y capacidades para cumplir los requisitos del expediente.

asociarse con compañías de mayor trayectoria permite complementar recursos y capacidades para cumplir los requisitos del expediente. Declaración responsable: permite acreditar inicialmente el cumplimiento de las condiciones exigidas, sin necesidad de presentar toda la documentación justificativa desde el primer momento.

Empieza por contratos adaptados a tu capacidad

No todas las licitaciones son adecuadas para una empresa que da sus primeros pasos. Una estrategia razonable consiste en priorizar contratos menores, lotes de procedimientos más amplios y concursos de administraciones locales con requisitos acordes con la capacidad del negocio.

También conviene revisar los procedimientos abiertos simplificados, cuando el objeto y la cuantía del contrato permitan acogerse a ellos.

Antes de presentar una oferta, analiza el presupuesto, los plazos, los requisitos técnicos y los criterios de adjudicación. Así evitarás invertir tiempo en expedientes que no puedes ejecutar o cuyos requisitos no puedes acreditar.

No compitas únicamente por precio: destaca tu valor añadido

Una empresa de reciente creación no siempre puede competir con grandes compañías en volumen de facturación o experiencia acumulada. Sin embargo, puede diferenciarse mediante otros aspectos de su propuesta.

El artículo 145 de la LCSP establece que la adjudicación debe basarse en la mejor relación calidad-precio. Esto permite valorar aspectos como la calidad técnica, la metodología de trabajo, la organización del servicio, los medios personales adscritos o las mejoras propuestas, siempre que estén vinculados al objeto del contrato.

Por eso, antes de presentar una oferta, identifica qué criterios de adjudicación tienen mayor puntuación y prepara una propuesta técnica que responda directamente a las necesidades del organismo contratante.

La especialización, la flexibilidad, la capacidad de adaptación o la incorporación de soluciones innovadoras pueden convertirse en ventajas competitivas frente a empresas de mayor tamaño.

Prepara la documentación antes de presentarte

Tener una base documental organizada facilita responder a las convocatorias sin empezar desde cero. Aunque no existan referencias en el sector público, una empresa puede demostrar su capacidad mediante el currículum del equipo, titulaciones profesionales, proyectos realizados para clientes privados, medios técnicos, seguros y una metodología de trabajo bien definida.

Además, conviene disponer del certificado digital, revisar la inscripción en el ROLECE cuando corresponda y mantener actualizados los certificados tributarios y de Seguridad Social.

Revisa que los requisitos de solvencia sean proporcionales

No todos los requisitos de solvencia que aparecen en los pliegos deben darse por adecuados sin una revisión previa. El artículo 74.2 de la LCSP establece que las condiciones mínimas de solvencia deben estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

Esto es especialmente importante para las empresas de reciente creación, que pueden encontrarse con exigencias de solvencia económica o técnica difíciles de cumplir.

Antes de descartar una oportunidad, revisa si los requisitos están justificados y si puedes acreditar tu capacidad mediante alguno de los mecanismos alternativos que contempla la legislación.

La tecnología como aliada para conseguir el primer contrato

La automatización de la búsqueda y el análisis de pliegos permite reducir la carga administrativa. Las herramientas especializadas ayudan a filtrar oportunidades por sector, ubicación, presupuesto y requisitos, y a organizar la documentación necesaria para cada candidatura.

El objetivo no es presentarse a más concursos indiscriminadamente, sino identificar aquellos en los que la empresa realmente puede competir.

Además, no basta con localizar una licitación: es fundamental evaluar rápidamente si merece la pena presentarse. Analizar los requisitos de participación, detectar posibles motivos de exclusión, identificar los criterios de adjudicación y conocer la documentación que debe prepararse permite tomar decisiones más informadas y evitar dedicar recursos a procedimientos con pocas posibilidades de éxito.

Construir experiencia empieza con una primera adjudicación

No tener años de trayectoria no significa quedarse fuera de la contratación pública. Con una selección adecuada de oportunidades, el aprovechamiento de los mecanismos legales y una preparación documental rigurosa, una empresa recién constituida puede conseguir sus primeros contratos y convertirlos en referencias para futuras licitaciones. La experiencia no siempre tiene que ser un requisito de entrada: también puede ser el resultado de empezar a participar.