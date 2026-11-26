Desde Demandamos por Ti, despacho especializado en derecho bancario, explican ante qué juzgado se presenta una demanda contra un banco o una financiera cuando el cliente vive en la Comunidad de Madrid, y qué ha cambiado con la reciente reforma de los juzgados.

La cláusula que fija los juzgados no cuenta

Muchos contratos de tarjetas y préstamos incluyen una cláusula en la que el cliente acepta que cualquier pleito se resuelva en los juzgados de una ciudad concreta. Cuando el cliente es un consumidor, esa cláusula no sirve: la Ley de Enjuiciamiento Civil la declara expresamente no válida en los contratos con consumidores (artículo 54.2).

Es decir, lo que diga el contrato no decide dónde se presenta una reclamación bancaria en Madrid. Lo decide la ley, y la ley se pone del lado del consumidor.

La regla: el juzgado de tu domicilio

Lo que marca la ley depende de lo que se pida en la demanda.

Si se pide que se anule una cláusula del contrato, por ejemplo la que fija los intereses de una tarjeta, el juzgado competente es el del domicilio de quien demanda, es decir, el del cliente (artículo 52.1.14.º). Y esa regla no se puede cambiar por acuerdo entre las partes (artículo 54.1).

En otras reclamaciones, como una demanda por usura, la ley deja elegir al consumidor: puede demandar en el juzgado de su domicilio o en el que corresponda a la entidad, que es el de su sede o el de la oficina abierta al público relacionada con el contrato (artículos 52.3 y 51.1).

Para alguien que vive en la Comunidad de Madrid, la consecuencia práctica es que, como norma, puede demandar cerca de casa aunque la entidad tenga su sede en otra provincia.

Cuando existe esa posibilidad de elegir, conviene estudiar en qué juzgado se presenta la demanda. No es un detalle menor: forma parte de la estrategia del caso.

Qué ha cambiado: los juzgados ahora se llaman de otra forma

Desde finales de 2025, los antiguos juzgados se han convertido en tribunales de instancia, organizados por secciones. Lo establece la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que hizo el cambio en tres fases; la última, el 31 de diciembre de 2025, afectó a los partidos judiciales con juzgados de distintos tipos (disposición transitoria primera).

Para el ciudadano, el cambio es sobre todo de nombre. Los jueces pasaron a la nueva sección conservando el mismo número que tenía su juzgado y siguieron con los asuntos que ya llevaban. Una demanda contra un banco sigue siendo un asunto civil, que ahora tramita la sección civil del tribunal de instancia que corresponda.

Un detalle útil para quien vive fuera de la capital: cuenta el domicilio del cliente. Si vive en un municipio de la Comunidad de Madrid que tiene su propio partido judicial, la demanda se presenta allí, no necesariamente en Madrid capital.

Antes de demandar, hay que reclamar al banco

Con carácter general, antes de presentar una demanda civil hay que haber intentado llegar a un acuerdo (artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025). En las reclamaciones de consumidores, ese paso se cumple con una reclamación por escrito a la entidad, si esta no contesta a tiempo o la respuesta no es satisfactoria (disposición adicional séptima de la misma ley). Los bancos y financieras tienen un mes para resolver las reclamaciones de sus clientes (artículo 29 septies de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

Por eso recomendamos guardar siempre el justificante de esa reclamación y la respuesta del banco, si llega. Son los primeros documentos que va a pedir cualquier abogado para demandar al banco.

Qué documentos preparar

Con poca documentación basta, pero tiene que estar completa: el contrato o, si no se conserva, la petición por escrito de una copia; los extractos de los últimos años; las cartas en las que la entidad avisó de cambios en las condiciones; y la reclamación previa con su respuesta. Con eso, un abogado bancario en Madrid puede decir qué reclamar, ante qué juzgado y con qué pruebas.

Elegir bien el juzgado ayuda, pero no gana pleitos. Lo que decide una reclamación es el contrato: el interés que se cobró, cómo se informó al cliente y qué dicen los papeles. El lugar del juicio es una pieza más de la estrategia, y conviene tratarlo como tal, sin esperar de él más de lo que puede dar.

Con sede en la calle Zurbano de Madrid, Demandamos por Ti atiende a clientes de Madrid capital y de municipios como Móstoles, Alcalá, Getafe o Leganés sin que tengan que desplazarse, y reclama tarjetas revolving, microcréditos y préstamos abusivos en toda España de forma 100 % online.