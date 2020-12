Experiencias de lujo en Tenerife, un regalo para sorprender estas Navidades

Ya casi está aquí la Navidad y, aunque llega en un momento complicado, en el que las celebraciones van a ser algo atípicas, la ilusión y las ganas de sorprender se mantienen. Llega el momento de elegir regalos y cada vez es más común decantarse por las experiencias. Con ellas es más fácil acertar, son personalizables, pueden disfrutarse en compañía y, sin duda, se suelen valorar mucho más que un regalo físico. Además, con idea de empezar a compensar este año tan difícil y en el que no se ha podido viajar ni disfrutar del turismo en nuestro país, no hay nada como pensar en un viaje en buena compañía, aunque, eso sí, sin perder de vista la seguridad. Con todo esto en mente, desde el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife proponen varias alternativas experienciales para vivir durante el próximo año.

Estancias de excepción

Puestos a hacer un regalo memorable, lo mejor es apostar por la opción de sobresaliente y, en este caso, la categoría Cinco Estrellas Gran Lujo del hotel va a ser la que añada ese toque extraordinario a la experiencia. En el hotel cuidan al máximo cada detalle, ofreciendo un servicio excepcional, con infinidad de comodidades y una atmósfera única, además de contar con su propio entorno paradisiaco al estar rodeados de nada menos que 25.000m2 de jardines. Su localización en Puerto de la Cruz asegura un clima privilegiado, con una temperatura media anual de 23º y más de 3.000 horas de luz al año. Esto posibilita la realización de multitud de planes que normalmente serían impensables durante las estaciones más frías, como tomar el sol y darse un baño en la playa en pleno invierno, practicar deporte al aire libre durante todo el año o simplemente pasear olvidando el abrigo.

Relax y bienestar

Tras un año estresante y lleno de incertidumbre, esa persona especial merece relajarse y dejarse mimar, ¡sin duda! Y es que otro de los puntos fuertes del hotel, es el monumental spa que atesora en su interior. Ideal para regalar tratamientos de belleza y masajes relajantes, además de ofrecer diversas opciones para disfrutar en pareja. Considerando la situación actual, han incorporado a su oferta unos programas especiales post-COVID, diseñados para recuperar la calma y los buenos hábitos tras esta época complicada. The Oriental Spa Garden también ofrece una amplia zona de aguas interior y exterior, sauna japonesa, baño turco y una inspiradora pagoda de estilo tailandés para realizar masajes al aire libre, entre otros. Este spa ha sido galardonado en diversas ocasiones por medios especializados y publicaciones de prestigio. ¡Un lujo para los sentidos!

También cabría destacar su programa Slim & Wellness, capaz de conjugar vacaciones con una apetecible propuesta de adelgazamiento. A través del asesoramiento personalizado de su nutricionista, combinado con la exquisita cocina hipocalórica de su restaurante Slim, con algo de actividad física y la posibilidad de incluir tratamientos reductores del spa, se logran resultados considerables al tiempo que se disfruta de una idílica estancia.

Experiencias gastronómicas

¿A quién no le gusta disfrutar de un almuerzo o una cena especial? El hotel cuenta con una amplia oferta gastronómica, con cinco restaurantes especializados en diversos tipos de cocina. Con capacidad de sorprender hasta a los paladares más exigentes, destaca especialmente su restaurante The Oriental, con su alta cocina asiática que presta especial atención a los sabores tailandeses; el italiano Il Papagallo, con su espectacular terraza con vistas al mar y su elaboración de pasta fresca al estilo tradicional; y Brunelli’s, incluido en las opciones del hotel a pesar de no estar en su interior, un steakhouse especializado en carnes maduradas y con unas impresionantes vistas al Océano Atlántico, que, además, ha renovado recientemente el galardón al mejor asador de Canarias otorgado por Qué Bueno Canarias Heineken.

Bonos regalo

Los que aún no tengan clara la elección o la manera de confeccionar la combinación ideal, pueden dejarse inspirar por los bonos regalo de su tienda online. Cuentan con una cuidada selección de experiencias para parejas, packs de estancias y spa, gastronomía…

Tanto el hotel como el spa tienen prevista su reapertura para el próximo mes de febrero, momento en el que se podrá empezar a disfrutar de estas inolvidables experiencias. Durante este periodo de cierre, el Hotel Botánico ha aprovechado para llevar a cabo una puesta a punto de sus instalaciones y servicios, incluyendo, como no podía ser de otra forma, los nuevos protocolos de la actual normativa COVID-19, con el fin de ofrecer una experiencia cómoda y segura a sus futuros huéspedes.

Sobre Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden – Miembro de the Leading Hotels of the World

De estilo clásico e inspiración oriental, el Hotel Botánico es un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo ubicado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Dispone de unas fantásticas instalaciones de ocio y relax de primera clase para garantizar que la experiencia vacacional sea única y completa, entre las que destacan sus 252 amplias habitaciones, cuidadas con todo lujo de detalles, 3 piscinas exteriores, 25.000 m2 de preciosos jardines, en los que se encuentra un agradable lago con cisnes y 5 restaurantes con una amplia oferta gastronómica de la máxima calidad, además de 5 amplios salones preparados para la celebración de bodas, reuniones y congresos. Por último, y para disfrutar al completo de la estancia, el hotel ofrece su prestigioso The Oriental Spa Garden, con más de 3.500 m2 de superficie y la mejor tecnología y tratamientos, que han logrado que sea reconocido en numerosas ocasiones con diversos galardones, destacando el de mejor Spa de hotel Europa. Un escenario único para disfrutar del clima cálido de Tenerife a lo largo de todo el año, con una temperatura media de 23 grados que hace las delicias de los visitantes de la isla.

Fuente Comunicae