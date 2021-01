Óptica Cottet abre un nuevo canal de venta móvil gracias a la solución PAY by QR de PAYCOMET

PAYCOMET ha desarrollado una innovadora solución de pago con el móvil a través de códigos QR que ya está disponible en su plataforma. La nueva herramienta permite a Cottet promocionar y vender sus productos o servicios a través de folletos, publicidad impresa, cartelería o pantallas, en el caso de que el cliente prefiera no pasar por la tienda física o acceder a la web de venta online, para completar el pedido.

Esto supone la apertura de un nuevo canal de comercialización simple y flexible para Cottet que suma a sus tiendas físicas y su e-shop la integración de esta solución en su estrategia de venta omnicanal.

Escanear y pagar: un nuevo canal de ventas

Gracias a PAY by QR de PAYCOMET, Cottet convierte fácilmente sus comunicaciones y campañas de publicidad en un canal de venta directa: a través de una sencilla aplicación online que no requiere integración ni desarrollo tecnológico, el comercio genera un QR de pago seguro que se puede imprimir o reproducir en cualquier soporte publicitario (folletos, carteles, adhesivos, pantallas, etc.)

Al escanear el código QR, el cliente puede adquirir fácilmente el producto o servicio en promoción desde su móvil, sin tener que acceder al ecommerce. Para completar el pedido, tan solo debe introducir sus datos en un formulario y confirmar el pago online, en un entorno seguro. Además del pago con tarjeta, la solución ofrece también el pago con Bizum.

PAY by QR es una solución muy flexible y ágil, que combina la inmediatez y la ubicuidad de la publicidad presencial con la seguridad de los pagos online. El proyecto es fruto de la colaboración entre los equipos de PPAYCOMET y Banco Sabadell y ha surgido tras analizar demandas y necesidades muy diversas que en los últimos meses han planteado los clientes.

Cottet amplía sus canales de venta con PAY by QR

Los pagos por QR, por si particularidad de combinar la promoción en un entorno presencial con la venta a distancia, ofrecen múltiples aplicaciones para diseñar campañas y estrategias aprovechando el potencial de este nuevo canal de ventas a través del móvil.

Con esta solución de pagos por QR Cottet ofrece una herramienta perfecta para convertir sus soportes publicitarios en un canal de venta directa, y al mismo tiempo, dinamizar el tráfico de clientes hacia sus tiendas físicas o hacia su e-shop.

“PAY by QR está dando un nuevo impulso a nuestras campañas de publicidad impresa y exterior y nos ayuda a potenciar el modelo de venta omnicanal para llegar a más clientes: podemos crear ofertas y promociones para potenciales clientes que no visitan nuestros centros, favorecemos la compra de impulso o necesidad en determinados entornos y, además, aprovechamos la propia cartelería en los centros, para seguir vendiendo cuando no estamos abiertos al público. La versatilidad y simplicidad de la solución, que hemos configurado sin ningún desarrollo tecnológico, nos permite diseñar nuevas acciones de marketing y ventas que complementan nuestra estrategia”, ha apuntado Nuria Pocino, directora de Marketing de Cottet.

Soluciones de venta a distancia más allá del ecommerce

PAY by QR se suma a las soluciones que ya ofrecía PAYCOMET para vender a distancia, más allá del ecommerce tradicional. PAY by Link, que ahora también incorpora mejoras en usabilidad y nuevas funcionalidades, permite generar enlaces de pago en menos de un minuto, para enviar por email, mensaje móvil o compartir en redes sociales. La herramienta facilita el cobro de pedidos o presupuestos y, además, permite la creación de promociones para compartir en redes o enviar a listas de contactos.

Asimismo, la solución Call TPV, igualmente renovada, aporta seguridad al canal de venta por teléfono, facilitando el cobro directamente durante la llamada, o permitiendo al operador el envío de enlaces de pago también por email o mensaje móvil.

PAYCOMET ofrece PAY by QR en un modelo de tarifa plana que incluye las soluciones PAY by Link, Call TPV y TPV Virtual para ecommerce. Los 3 primeros meses son gratuitos, para que cualquier negocio pueda probar la plataforma sin limitaciones.

Fuente Comunicae