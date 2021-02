AECA participa en las consultas públicas del IFRS Foundation y el EFRAG sobre Sustainability/Non-Financial Reporting

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha participado, a través de su Ponencia sobre Información Integrada –FESG Financiera, Social, Ambiental, Gobierno–, en las consultas públicas de los organismos internacionales International Financial Reporting Standards Foundation y European Financial Reporting Advisory Group, sobre el reporting de la información sostenible y no financiera.

La Ponencia de AECA sobre Información Integrada – FESG Financiera, Social, Ambiental, Gobierno – está integrada por José Luis Lizcano, María Mora, Francisco Flores y Manuel Rejón.

Entre otros logros, desde el año 2011 la Ponencia ha desarrollado el Modelo AECA FESG, de gran utilidad para la elaboración del Estado de Información No Financiera según la Ley 11/2018, trasposición de la Directiva Europea.

