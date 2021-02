La Fintech Teleprestamos apuesta por la ayuda al usuario de préstamos online

Los préstamos online ofrecen muchas ventajas, como son la rapidez, sencillez en la gestión, o la ausencia de requisitos a la hora de obtener financiación. Pero no todo son ventajas, ya que al no estar reguladas por el Banco de España, las empresas disponen de condiciones muy dispares, algunas de ellas con intereses elevados. Es por ello que la Fintech Española de préstamos online Teleprestamos ha apostado por la ayuda al usuario, de forma que les permita conseguir mejores condiciones al contratar un préstamo por Internet.

Servicios orientados a ayudar al usuario

Teleprestamos nació como un servicio online de comparación de préstamos, aunque los servicios que ofrece han ido evolucionando en base a su experiencia con el usuario. Debido a que esta plataforma nació como un servicio de ayuda a conseguir el préstamo con las mejores condiciones, ha actualizado su catálogo de servicios con el asesoramiento personalizado al usuario por parte de un experto.

Los servicios que permiten a Teleprestamos ayudar a los usuarios a conseguir mejores condiciones al contratar un préstamo son los siguientes:

1. Comparación de préstamos online

El comparador de préstamos online permite a los usuarios poder elegir el préstamo que necesitan a través de los listados que ofrecen. El usuario solamente tiene que elegir el tipo de préstamo que necesita y filtrar los resultados, de forma que así pueda conseguir el préstamo adaptado a sus necesidades. Teleprestamos dispone de multitud de listados con gran información que permita al usuario poder elegir.

2. Información sobre los diferentes préstamos y entidades financieras

Cada préstamo que ofrece en los listados del comparador dispone de un artículo donde se detallan todas las características, requisitos, ventajas, alternativas y opiniones. Esta información ofrece al usuario toda la información relativa al préstamo que necesita para poder elegirlo o desecharlo.

3. Servicio de asesoramiento personalizado

Teleprestamos intenta ofrecer a los usuarios toda la información en un lenguaje que pueda comprender todo el mundo. Pero hay usuarios que aún tienen dudas, por lo que en su apuesta por ofrecer un servicio completo ha incluido un servicio de asesoramiento personalizado y gratuito, con el que es posible ponerse en contacto con un asesor experto en financiación y así poder solventar todas las dudas que tenga. Ofrece este servicio a través de varios canales, entre los que están el email, el chat online, el teléfono o un formulario de contacto.

¿Cuáles son las condiciones que tienen los préstamos online?

Los préstamos online ofrecen condiciones muy diferentes, dependiendo en gran medida de la entidad financiera, pero sobre todo del tipo de préstamo. Es por ello que antes de elegir una financiera donde realizar la solicitud, es necesario seleccionar el tipo de préstamo que se necesita. Entre los préstamos online que se pueden solicitar están los siguientes:

Préstamos personales

Los préstamos personales son el tipo de préstamo más utilizado y permite conseguir financiación para cualquier proyecto o compra sin ninguna garantía de pago. En este momento las entidades financieras y varios bancos ofrecen préstamos personales a través de Internet.

Créditos rápidos

Los créditos rápidos son realmente un tipo de préstamo personal que se solicita de forma rápida, sencilla y sin papeleos por Internet, simplemente rellenando un formulario online. Los créditos rápidos permiten conseguir dinero en un plazo de 24 a 48 horas, aunque tienen intereses mayores que los préstamos personales.

Minicréditos

Un tipo de crédito rápido son los minicréditos, que ofrecen pequeñas cantidades de dinero en tan solo unos minutos, no necesitando cumplir apenas requisitos y sin enviar documentación. Este tipo de préstamos está diseñado para financiar urgencias puntuales y hay que evitar su solicitud en otros momentos, ya que sus intereses son elevados.

Préstamos entre particulares

Los préstamos entre particulares permiten conseguir financiación sin la intermediación de un banco, solicitándose a través de plataformas que interconectan a prestatarios e inversores que actúan como prestamistas. Los tipos de interés a pagar dependerán del riesgo que disponga el cliente.

Préstamos con garantía

Algunos préstamos con garantía se pueden solicitar a través de Internet, aunque hay que tasar dicha garantía de pago de forma física. Los más habituales son los empeños de coches, que permiten conseguir financiación con la garantía de un vehículo.

Efectos de no elegir el préstamo correcto

No elegir el préstamo que está adaptado a las necesidades puede tener efectos muy negativos en los usuarios y es por ello que Teleprestamos presta un servicio fundamental para que esto no ocurra, permitiendo a los usuarios poder elegir el préstamo que necesitan.

Debido a que muchas entidades financieras aceptan clientes demasiado endeudados. Este endeudamiento puede provocar que llegue un momento en el que no pueda devolver las cuotas del préstamo, incurriendo en un impago del préstamo. En este momento las financieras pueden cobrar comisiones por impago e intereses por demora. Además, si el cliente sigue sin pagar el préstamo, lo incluirá en listados de morosos y podría incluso embargarle sus bienes para recuperar la deuda contraída.

Elegir el préstamo correcto hará que las posibilidades de impago sea mínimas, siendo de vital importancia. Teleprestamos permite que el usuario pueda seleccionarlo correctamente y conseguir la financiación que necesita con los tipos de interés más bajos, permitiendo pagar menos por el dinero prestado.

La apuesta por la ayuda al usuario de teleprestamos.es permite que éstos puedan conseguir mejores condiciones y pagar menos intereses. Además, todos los servicios que ofrece son gratuitos para el usuario, ya que los ingresos que tienen para mantener la plataforma proceden de publicidad y productos destacados.

Fuente Comunicae