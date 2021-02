Los seguros de vida ayudan cada año a miles de familias en España

Los seguros de vida tienen un funcionamiento muy sencillo. El asegurado paga a cambio de que, si le ocurre algo y fallece, la compañía indemnice a sus beneficiarios con una cantidad previamente acordada (80.000 euros, 150.000 euros…). También se pueden hacer para que el dinero lo reciba el propio asegurado, en caso de que tenga que pedir una invalidez.

Así pues, estas pólizas se hacen siempre como medida de prevención. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay pocas probabilidades de fallecer cuando se es joven. Por ejemplo, la probabilidad de morir con 20 años es de menos de un 0,21 entre 1000. Y la de morir con 45 años, de solo 1 entre 1000. Estas pólizas, aunque es poco probable que tengan que intervenir, aportan tranquilidad.

En 2018, según datos de Unespa, la patronal aseguradora, en España había cerca de 20 millones de personas con un seguro de vida riesgo, es decir, que recibirán una indemnización si fallecen. Un tercio de los españoles entre 41 y 50 años que mueren cada año está protegido con estas pólizas.

Este tipo de seguros se usan más cuando hay una hipoteca, para que la familia pueda liquidar el préstamo si ocurre cualquier desgracia. De hecho, cada año unas 8400 familias sufren una muerte o una enfermedad que les dificulta pagar su hipoteca; de ellas, unas 4800 tienen la protección de una póliza para saldar esa deuda.

El coste-beneficio de los seguros de vida

No obstante, hay quienes piensan que no compensa pagar durante años por un servicio que, quizá, no necesiten nunca. Además, después de tanto tiempo pagando, es posible que se haya dado más de lo que se reciba como indemnización. Según explican los expertos de elmejorsegurodevida.com, el comparador online líder en seguros de vida, la posibilidad de pagar más de lo que se recibe es muy pequeña.

Según los datos de 2019 de Unespa, solo el 3,9 % de los asegurados falleció después de pagar más de 30 años. Por el contrario, 3 de cada 10 personas con seguro de vida murieron menos de 5 años después de haberlo contratado.

Desde elmejorsegurodevida.com ponen algunos ejemplos para calcular el coste-beneficio de estos productos. Hay que tener en cuenta que los precios de estas pólizas varían según el capital asegurado y la edad, así que suben un poquito cada año que pasa.

Una mujer de 30 años contrata 100.000 euros por 46 euros al año. Lo paga durante 5 años y después fallece, cuando la cuota era de 57 euros al año. En total, habrá pagado menos de 300 euros y, a cambio, sus beneficiarios recibirán 100.000 euros.

Un hombre de 50 años asegura 250.000 euros por 620 euros al año. Lo paga durante 8 años y después fallece, cuando la cuota era de 1180 euros. En ese tiempo, habrá pagado unos 7500 euros, pero su familia recibirá 250.000.

Cómo saber cuánto capital asegurar

Aunque un seguro de vida se pague durante varios años sin tener que utilizarlo, lo más probable es que compense tenerlo. Sin embargo, lo realmente importante es que el dinero que reciban los beneficiarios sea suficiente para afrontar las deudas y los gastos que deja el difunto. Por eso, es esencial saber qué capital contratar.

A grandes rasgos, un seguro de vida debe cubrir, al menos, 5 años de sueldo íntegro. Esa es la cifra que se calcula que necesita una familia para recuperarse económicamente de la muerte o enfermedad de un miembro. Por ejemplo, si una persona cobra 25.000 euros anuales, al menos debería asegurar 125.000 euros. A esa cantidad hay que sumarle las deudas o préstamos pendientes para tener una cifra más realista.

«Una forma más exacta de hacer el cálculo es decidir cuánto dinero queremos dejar a nuestra familia y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, si queremos que dispongan de 1000 euros al mes durante 5 años, necesitaremos asegurar 60.000 euros (1000 euros x 12 meses x 5 años). Y a esa cifra hay que sumarle la hipoteca y los préstamos pendientes», explican desde elmejorsegurodevida.com.

Las cifras reflejan que sí compensa pagar para tener un seguro de vida. La posibilidad de morir antes de tiempo es muy pequeña, pero muy real. Por eso, los expertos de elmejorsegurodevida.com recomiendan comparar precios para no pagar de más por estos productos. De esta forma, se puede conseguir que el coste-beneficio sea todavía mejor para el usuario.

