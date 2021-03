Of Course celebra su primer aniversario, agradeciendo el apoyo y la visión a los líderes del sector que conforman este selecto Club

Of Course se ha convertido en un club selecto e internacional que tiene como objetivos principales fomentar el networking y la colaboración entre los más de 450 líderes empresariales de diferentes sectores estratégicos de nuestra economía.

Xavier Borrás y Aycan Caliskan han sido los impulsores de esta iniciativa con la que han conseguido calibrar el impacto de la crisis y comprobar como afectaba a todos los subsectores de la industria turística.

Of Course ha llevado a cabo varias acciones en beneficio de los miembros del Club como la presencia del Club en el TIS y CRUISES SUMMIT de Sevilla, así como en CRUISESNEWS, HIP Horeca y FITUR en Madrid. También, a través de sus RRSS potencia la imagen de los miembros que siguen creciendo exponencialmente.

Club Of Course ha sido el punto de unión entre negocios y nuevos proyectos creados entre los miembros como la creación de un catálogo de ventas internacionales para productos gastronómicos de España en Asia y Sud América.

Uno de los hitos de este año ha sido la incorporación de Mar Sánchez Villalta como directora de Operaciones, Eventos y Patrocinio de Club Of Course con la finalidad de profesionalizar el club. Su expertise como directora de Air Mauritius en España y Portugal durante más de 30 años, es un valor añadido sin lugar a dudas.

«Nacimos en 2020 cuando no sabíamos todavía a qué nos enfrentábamos. Creo que ha sido un año difícil, sí, pero también apasionante. Hemos tenido tiempo para pensar como queríamos ser y que queríamos hacer y este ha sido, sin duda, el éxito de Club Of Course. Cuando se tiene tiempo para reflexionar, los proyectos salen bien. Estoy orgullosa de que hayamos logrado ese espacio de networking entre directivos de empresas turísticas tan necesario y constructivo porque hemos impulsado desde aquí muchas inquietudes y hemos hecho realidad muchas ilusiones”, declara Mar, y añade, “y entre esos sueños que hemos soñado bien despiertos están 4 revistas: The MAG Tourism, Luxury, Leisure and Gastro que, sin lugar a duda, aportan un gran valor añadido a cada uno de los miembros del Club. En ellas pueden dar a conocer sus empresas y pueden promocionar los productos turísticos que ofrecen, independientemente del subsector al que pertenezcan”.

El Club en tan solo un año, cuenta con sedes en treinta y siete países: España, Portugal, EEUU, Francia, Turquía, Grecia, México, Chile, Sudáfrica, Mauricio, Seychelles, Maldivas, Madagascar, etc., con grandes ventajas para sus miembros.

Xavier Borràs y Aycan Caliskan, fundadores del Club, han declarado, “Miramos hacia adelante con optimismo y vemos un futuro esperanzador. Tenemos muchos proyectos sobre la mesa, de momento podemos adelantar, la creación del primer medio de comunicación para profesionales del Ocio o la creación de un portal web para crear un lobby de agencias que aprovechen los miembros según destino. También la participación en Fitur ya que queremos tener presencia en las principales ferias internacionales y poder representar a cualquier compañía que lo desee. Estamos trabajando en la creación de proyectos exclusivos, únicos y muy relevantes que iremos informando ya que todavía no podemos anunciar por confidencialidad”.

El Club Of Course quiere agradecer a sus miembros su fidelidad y los anima a que sigan apostando por el sector turístico, uno de los grandes impulsores de crecimiento en el mundo.

Es sin duda un proyecto alentador al que se le auguran muchos años más, OF COURSE.

Acerca de Of Course

OF COURSE nació en 2020 como un chat de WhatsApp durante el confinamiento con el objetivo de fomentar la colaboración entre las empresas y sus representantes, así como estar al día de las noticias, compartir e intercambiar opiniones, información y sobre todo se apoyarse los unos a los otros. El administrador, Xavier Borràs, quiso dar continuidad a este clúster tan cohesionado y heterogéneo a la vez, y creó el club que actualmente cuenta con más 450 miembros, altos directivos de empresas de los sectores del turismo, la gastronomía, el retail, el ocio y el lujo.

Fuente Comunicae