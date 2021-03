La pensión por consumo, una realidad en China. Informe Pensumo

La startup española Pensumo®, que innova en el modelo de la «Pensión por consumo®» desde 2013, registró la marca nacional y europea en 2010. Su idea de acumular pensión con la compra diaria, no parecía tan solo buena, dado el aumento de la longevidad y la crisis de los sistemas de pensiones -públicos y privados-, era también útil y llegaría a ser necesaria su implantación en la sociedad.

Así, en estos casi ocho años, ha desarrollado la tecnología necesaria para poner en marcha una APP, que acumula dinero en un plan de ahorro -garantizado por una aseguradora internacional- cuando se consume en los establecimientos asociados. Y esas empresas, en lugar del descuento habitual (o además de este), premian al consumidor con una aportación «a la pensión» de un 2, 3, 4 o 5% de la venta realizada. Pensumo también realiza acciones promocionales, en las que premia a sus usuarios con céntimos a su producto de ahorro, cuando corren, reciclan, leen o tienen todos los puntos del carnet de conducir, etc. Pero a pesar de cierta repercusión en el sector, y el apoyo explícito de la Comisión Europea a través del Programa de Innovación Horizon2020 (proyecto 766521), no ha contado en España -por el momento-, con apoyos institucionales, sectoriales, sociales, etc. necesarios para hacer algo tan ambicioso como construir un nuevo pilar complementario del sistema de previsión social.

Sin embargo, en los últimos años han comprobado, como se han presentado Proyectos de Ley en Perú (Ley de Pensiones Complementarias por Consumo), también en Costa Rica, y existen iniciativas en Chile y México. Pero lo que deslumbra, es la apuesta rápida y decidida de China, que ha lanzado su sistema, y ya vincula el consumo diario y el ahorro para la pensión a través de la tecnología, en un sistema nacional para el que se han designado reguladores institucionales y en el que participan los mayores distribuidores comerciales de aquel país.

En China, tras diversos antecedentes, entre ellos el Convenio de Colaboración firmado entre Pensumo y la Oficina Comercial de China en España (2017), su gobierno lanzó en enero de 2019 en la provincia de Mongolia Interior un piloto que sentó las bases para la construcción del nuevo sistema. El 10 de noviembre de 2019, con el fin de regular el funcionamiento de las pensiones por consumo, la tecnológica Banju, bajo la orientación del Ministerio de Bienestar Social y la Notaría Nacional China, publicó el Plan de Regulación y Gestión de las Pensiones de Consumo. (PCPC). La Notaría, designó a bancos estatales como depositarios para establecer cuentas de pensiones por consumo y crear compañías financieras independientes de terceros como titulares de cuentas con «CaiPayTong» y «EbaoPay» que tienen la licencia de pago a terceros del Banco Central chino.

Ya se han registrado diez millones de comercios en la Plataforma Banju y tiendas online tan importantes como Taobao y Pinduoduo. Existen además otras plataformas que son competencia de Banju «Consumer Pensión APP» y «Dejin APP» que ha desarrollado de forma independiente «planes de pensiones de consumo personal», con la colaboración de Chenyu Consumer Pension Service, todo ello indica que está en ciernes un nuevo sector financiero.

Todo el funcionamiento del sistema se puede observar en los siguientes vídeos traducidos por Pensumo, inéditos puertas afuera de China:

https://www.youtube.com/watch?v=U1nYNEeJHR0

https://www.youtube.com/watch?v=Dt9uPleOeuU

https://www.youtube.com/watch?v=5_-PDcaj3nw

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-luis-or%C3%B3s-pineda-8a059526_pensiones-pensionporconsumo-soluciones-activity-6773548333517606912-Noop

La instauración de la «Pensión por Consumo» por parte de China, valida el modelo creado en sus inicios por la startup española, y estimula su pujanza en los entornos de innovación social y financiera dentro del objetivo de crear pilares complementarios para el sostenimiento de las pensiones en nuestro país.

Funcionamiento de la pensión por consumo en China

