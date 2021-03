Como funcionan los parches de calor para aliviar el dolor de espalda

En la experiencia de las personas con el dolor intervienen diversos componentes: el sensorial o percepción física del dolor asociada a un daño en los tejidos musculares; el cognitivo o percepción subjetiva del dolor según cada individuo; la afectación emocional del dolor según el contexto y la personalidad; y el conductual, es decir, cómo actúa la persona según el impacto que le provoca el dolor.

Para disminuir el dolor musculoesquelético de espalda, ya sea como tratamiento exclusivo o coadyuvante, “los parches de calor son muy efectivos”, afirma el fisioterapeuta y experto en terapia de calor Pablo de la Serna. “Al colocarse sobre la piel, liberan calor de manera constante aliviando el dolor y ayudando a la reparación de los tejidos, explica.

Los parches de calor contienen una combinación de minerales –hierro, carbón, sal- y agua, que al entrar en contacto con el aire, liberan calor durante varias horas. Esta terapia aporta diversos beneficios. Por una parte, la relajación de los músculos*; por otra, un aumento del flujo sanguíneo que ayuda a la recuperación de los tejidos de la zona lesionada*; y finalmente, el alivio de la sensación de dolor*.

Todo ello tiene “un efecto más que positivo en los diversos componentes que intervienen en la experiencia del dolor”, afirma de la Serna, “lo cual se traduce en una mayor calidad de vida de las personas que sufren dolores de espalda provocados por lesiones musculares”.

* Según Nadler SF, Weingand K, Kruse RJ. The physiological basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician: 2004:7:395-399.

Nota: Se puede observar de manera gráfica el funcionamiento de los parches de calor en la infografía adjunta.

