Bcombinator lanza Bcapital para invertir en startups de sus programas de incubación

“Bcombinator es el Km. 0 donde hacer realidad tu sueño de convertir una idea visionaria a negocio internacional. Buscamos unir el talento y la ambición de los nuevos emprendedores con la experiencia y el conocimiento de aquellos emprendedores que ya han triunfado”. Así define esta nueva iniciativa en el sector Erik Brieva, Presidente de Bcombinator. Y es verdad que Bcombinator no es simplemente una incubadora, un coworking para emprendedores o un fondo de inversión más: es un ‘Startups Hub’ en el Poblenou de Barcelona que engloba a Bcapital, un fondo de inversión que invierte hasta 50.000€ en startups en fases iniciales; un programa de incubación y venture builder donde se juntan equipos de emprendedores con sinergias y, junto a un mentor dedicado, trabajan día a día para convertir una idea en un negocio con ingresos, a un ritmo acelerado. Además, dispone de un espectacular coworking a pocos metros de la playa Bogatell, en Barcelona.

Por ello, cinco emprendedores de éxito de Barcelona que han vendido varias compañías y que han levantado más de 100 M€ de inversión de fondos internacionales, se han juntado para ofrecer un ecosistema todo-en-uno para aquellos que buscan empezar su camino hacia construir las startups exitosas del futuro: Erik Brieva, CEO de Strands y Presidente de Emprendimiento de 22@Network; Sergi Vila, CEO de Surprisit y previamente CEO co-founder de Flykube; Jordi Martin, former COO de Housfy e inversor; Luis Cortes, CMO en RedHat e inversor en startups desde EE.UU.; y Miquel Mora, CTO co-founder en Yaencontre y Housfy.

El mundo post covid-19 no será el mismo, y Bcombinator quiere continuar inviertiendo en los emprendedores que construirán este nuevo mundo. “Viejos hábitos perderán fuerza (ir al cine, al supermercado o ir a la tienda a probarte la ropa antes de comprarla) ante los nuevos hábitos (videoconferencias, ecommerce o delivery) que han llegado para quedarse”, afirma Sergi Vila, CEO de Bcombinator, “El mundo de 2022 se parecerá al de 2019, pero no nos engañemos ya que hemos afianzado o aprendido estos nuevos hábitos digitales. El confinamiento y los meses de incertidumbre y limitaciones en el movimiento o consumo, nos ha cambiado: sustituiremos muchos viajes de negocios por Zooms, nuestra abuela está en Whatsapp y nuestros padres ya no van al super sino que lo piden desde el sofá por la app de Mercadona o Amazon.”

Emprender es un camino a través de diferentes ‘valles de la muerte’, ya que no en vano la estadística dice que 9 de cada 10 startups suelen fracasar. Por ello, Bcombinator ha creado una metodología basada Lean Startups, donde se han estudiado cientos de casos de éxitos y fracasos en Silicon Valley y Europa hasta encontrar el camino ‘to de-risk risk’ (reducir el riesgo que engloba el propio riesgo en sí mismo). “Sabemos crear desde cero empresas millonarias, porque lo hemos hecho varias veces”, afirma Miquel Mora, Director del Programa de Incubación y Aceleración. “Nos implicamos profundamente en cada proyecto que seleccionamos. De hecho, el factor que más valoran todas nuestras startups es el compromiso y la gran involucración que aplicamos en todo el programa. Guiamos a los emprendedores hacia el ajuste del producto-mercado con nuestras técnicas de construcción lean que hemos adquirido a lo largo de los años.”

“Bcombinator busca democratizar el acceso al capital humano, la inversión y las ideas”, afirma Jordi Martin, COO de Bcombinator, “muchos emprendedores o no tienen acceso a encontrar el socio/os que necesitan, o tienen el equipo pero no la idea, o quizás no tienen acceso al capital inicial para validar su proyecto… pero sobretodo, el mayor valor que damos es que un emprendedor de éxito, que tiene una metodología demostrada en construir empresas exitosas, ayude a los emprendedores en el día a día en la toma de decisiones: al haber pasado por el camino que tu empiezas a andar, te ayudará a encontrar el camino correcto, sorteando los escollos y resolviendo los retos que se van presentando.”

Unir talento y ambición con experiencia y know-how

“El programa de Incubación de Bcombinator es mejor que un máster universitario en el que aprendes con la práctica”, afirma Miquel Mora. En el ‘master’ de Bcombinator no solo no pagas nada al empezar, sino que te asignan un presupuesto de 3.000€ y un mentor-emprendedor de éxito para que te establezca un camino y unos objetivos, y te guíe a través de metodologías lean. Y, al finalizar el programa tienes un negocio con clientes o con buenas métricas, y estás listo para cerrar una ronda de inversión. Tanto Bcombinator como el mentor asignado serán co-fundadores del equipo emprendedor, y te ayudarán también en todo el proceso de negociar y pactar con inversores.

Tras los primeros 3 meses de programa, los emprendedores que han superado esta primera fase del programa con éxito, participan en el Demo Day, donde las startups presentan sus proyectos ante el Fondo de capital riesgo propio de Bcombinator, Bcapital, junto a una selección de otros fondos early stage y business angels invitados para levantar sus primeros 50.000€ de inversión destinados a desarrollar el producto a lanzar al mercado y conseguir los primeros clientes.

Bcapital, el fondo de capital riesgo que corre más riesgos

Bcapital es un fondo de inversión creado por emprendedores de éxito para apoyar a los nuevos emprendedores en su carrera hacia el éxito. En él participan más de diez fundadores de empresas que en su conjunto facturan más de 500 millones de euros.

Bcapital es lo que se denomina en el sector del capital riesgo como un ‘microfund’, o un micro-fondo, que invierte tickets de entre 25.000€ a 50.000€ en las startups que superan satisfactoriamente el programa de Bcombinator, sirviendo además como inversor líder e inspirador de otros inversores que también decidan sumarse a la ronda de financiación de dichas startups. Bcapital también convoca foros de inversión para atraer startups ajenas al programa pero que se encuentran en fases más avanzadas.

“Nuestro objetivo es invertir en las mejores startups del programa de incubación de Bcombinator, pero también en aquellas startups que puedan ser muy atractivas por su alto componente tecnológico y su grado de disrupción”, afirma Luis Cortés, director del fondo. Y añade “Pero, por encima de todo, nosotros invertimos en las personas y en los equipos, porque en el estadio en qué invertimos, es posible que haya que pivotar el modelo y/o la idea, por ello nuestra decisión se basa en un 60% en el equipo y en un 40% en la idea, el tamaño y dinámicas expansivas o contractivas del mercado, y lo hot que se encuentre dicho mercado”.

Un equipo con track record

Erik Brieva, Presidente de Bcombinator (La Habana, 1970). Enamorado de Barcelona desde hace más de 20 años, acaba de vender la fintech Strands (que factura 12M€ y tiene a más de 700 bancos como clientes) a la multinacional CRIF. Pero no es la primera, pues este emprendedor en serie lleva más de dos décadas emprendiendo y vendiendo startups, entre ellas iSoco, vendida a Clever Global y Expert Systems, o Polymita, vendida al gigante norteamericano Red Hat.

Sergi Vila, CEO de Bcombinator (Sabadell, 1992). Entusiasta de las startups y los viajes. Fundador y CEO desde 2017 hasta 2021 de la empresa líder en el mercado de los viajes y restaurantes sorpresa en el sur de Europa (Flykube y Eatkube) y ahora replicando en Estados Unidos (Surprisit), construyó Flykube con 10.000€ de inversión y la llevó a facturar más de 500.000€ al mes en dos años. Finalmente, dejó Flykube para centrarse en Surprisit y Bcombinator en 2021 vendiendo su parte de la empresa a sus demás socios dos meses antes de que empezara la pandemia de la Covid19.

Jordi Martin, COO de Bcombinator (Barcelona, 1980). Apasionado de la inversión, el real state y los negocios. Gran parte de su carrera la realizó como Director Financiero en empresas cotizadas en bolsa como Fluidra y luego en un proyecto growth como Phibo, tras el cual empezó su camino como emprendedor con Welcomy (Real Estate y Turismo) y Sydeos, empresa de consultoría de M&A. Finalmente, entró en el mundo startup con Housfy, donde fue el primer COO y actualmente socio.

Luis Cortes, director del fondo de inversión de Bcombinator (New York, 1971). Inversor y emprendedor, vendió la startup Polymita (cofundada junto a Erik Brieva) a Red Hat, donde se unió tras la adquisición como Director de Marketing, regresando a los Estados Unidos. Allí, inició su carrera como inversor en startups, llevando más de 100 inversiones en startups desde su rol de Business Angel y como socio de Launchpad Venture Group, uno de los fondos de capital riesgo más grandes de la Costa Este.

Miquel Mora, director del programa de incubación de Bcombinator (Valencia, 1980). Emprendedor múltiple. Desde su rol de CTO y experto en agile, ha cofundado algunas de las startups españolas del sector proptech más conocidas del mercado español, como Yaencontré, vendida a Idealista.com, o Housfy, una de las startups de referencia del ecosistema emprendedor en España.

Fuente Comunicae