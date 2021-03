segurodevidahipoteca.es lanza un ChatBox de ayuda, para sacar el seguro de vida del banco

Antes de firma una hipoteca, los bancos suelen pedir un seguro de vida. Es una petición habitual; así, saben que la deuda se pagará incluso aunque fallezca el titular. No obstante, por ley, el banco no puede obligar a contratar su seguro: imponer un producto es ilegal.

Además, las pólizas que vende la banca son hasta un 80 % más caras. Así lo demostró un estudio realizado por la consultora independiente Global Actuarial e INESE. Igualmente, las aseguradoras bajaron las primas una media del 2,5 % en 2020, pero los bancos las subieron casi un 8 %.

Por eso, desde segurodevidahipoteca.es han creado una sencilla guía para ayudar al usuario a saber cómo sacar el seguro de vida del banco. Sean cuales sean sus circunstancias y el argumento que le haya dado el banco para convencerlo, esta ayuda le permitirá saber qué pasos seguir para ahorrar miles de euros. Solo es necesario responder el cuestionario y este le indicará la solución a su situación concreta.

Los bancos utilizan distintos trucos para convencer a los usuarios de que contraten sus caras pólizas. A los nuevos clientes, los amenazan con negarles el préstamo o les ofrecen un producto muy perjudicial para ellos. A quienes ya llevan tiempo con ellos, los convencen con una penalización o una bonificación en su tipo de interés que, aun así, no compensa las altas primas.

Los expertos de segurodevidahipoteca.es han recopilado las principales estrategias que usan los bancos para vender sus seguros. Estas son ligeramente distintas para quienes ya tienen una hipoteca y quienes aún la están negociando.

Si ya se tiene una hipoteca

Los préstamos posteriores a junio de 2019 se basan en la actual ley hipotecaria (Ley 5/2019), que ha cambiado la forma en la que los bancos pueden vender seguros. Por su parte, quienes firmaron antes de junio de 2019 tendrán unas condiciones distintas.

Hipotecas anteriores a junio de 2019

Si se firmó la hipoteca antes de la entrada en vigor de la ley, los bancos recurrirán a alguno de estos tres trucos:

1. Penalización en el tipo de interés

Antes de la ley actual, los bancos podían penalizar al cliente que no quería sus seguros de vida. Es decir; si no lo contrataba con ellos, aumentaban el tipo de interés del préstamo. Por eso, muchos usuarios aceptaron las pólizas para no arriesgarse a la penalización.

2. Omitir información

Los bancos nunca admitirán que sus pólizas son casi el doble de caras de lo que deberían. Ofrecen sus productos sin que el hipotecado sepa que está pagando de más innecesariamente.

3. Seguro de prima única

Esta práctica es totalmente abusiva. Los seguros de prima única son pólizas que se pagan de una sola vez. Al firmar la hipoteca, el banco añade miles de euros al préstamo por la cobertura de varios años. Puede parecer más cómodo, pero es muy perjudicial para el cliente. «Como es mucho dinero de golpe, conceden una hipoteca más grande para pagar la casa y el seguro. De esta forma, están cobrando intereses por un préstamo mucho mayor del que quería el cliente», explican desde segurodevidahipoteca.es.

Hipotecas posteriores a junio de 2019

A partir de la entrada en vigor de la ley actual, ya no se puede hablar de penalizaciones, sino de bonificaciones en el tipo de interés. Es decir, la banca puede bajar un poquito la cuota de la hipoteca a cambio de contratar más productos suyos. Estas son las estrategias que usa actualmente para convencer sobre sus seguros:

1. Se pierde la bonificación

Los préstamos hipotecarios pueden incluir una pequeña rebaja en el tipo de interés si se contratan otros productos: seguros, tarjetas de crédito… Es un reclamo para que el usuario piense que le compensa; si decide sacar el seguro de vida del banco, perderá esa pequeña bonificación.

2. Omitir información

Con la ley actual, el banco tiene que informar al cliente de que puede escoger la póliza que quiera. Si decide omitir ese dato, el usuario creerá que está pagando un precio justo, aunque no sea cierto.

3. Seguro de prima única

Eran pólizas más frecuentes antes de la ley actual, pero aún se ofrecen. Son muy perjudiciales para el cliente, ya que le obligan a pagar miles de euros de una sola vez. Y, en la mayoría de los casos, le suponen pedir un préstamo más grande para poder asumir ese coste.

Si aún no se ha firmado la hipoteca

Mientras dure la negociación del préstamo, la entidad tratará de convencer para que se sumen otros productos a la hipoteca. Estos son los trucos que utilizará:

1. Amenazar con negar el préstamo

Es una práctica prohibida por ley, aunque no por ello poco frecuente. La ley hipotecaria permite al usuario escoger la póliza con la empresa que quiera, por lo que no pueden negar el préstamo por ese motivo.

2. Bajar el tipo de interés

Es decir, ofrecen una pequeña bonificación en el tipo de interés si se contrata el seguro de vida con ellos.

3. Ofrecer un seguro de prima única

Los utilizan como reclamo porque parecen una forma más sencilla de olvidarse del pago de la prima. Sin embargo, son totalmente abusivos y perjudiciales para el usuario.

Cómo ahorrar sacando el seguro de vida del banco

Desde segurodevidahipoteca.es recuerdan que, aunque la ley prohíbe muchos de estos trucos, la banca aún los usa para vender sus pólizas. «Los bancos aprovechan su posición de poder para dar medias verdades al cliente. Ni siquiera las supuestas penalizaciones y bonificaciones compensan. Por eso, hemos creado nuestra guía para sacar el seguro de vida del banco. Da igual qué truco haya usado la entidad: siempre hay una solución», añaden desde el comparador.

Fuente Comunicae