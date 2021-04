Allianz Partners desarrolla una solución integral para conductores al alcance de un botón

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una modificación del Permiso Por Puntos que incluye nuevas sanciones a la hora de utilizar el teléfono con el vehículo en marcha. La multa, que supondría seis puntos menos en el carné de conducir, además de 200 euros de sanción, podría imponerse con tan sólo sujetar el dispositivo mientras se conduce, aunque se encuentre apagado. Esto, sumado a los cerca de 50 minutos diarios de media que se pasan en los vehículos, ha llevado a la compañía Allianz Partners a diseñar una solución integral que permita al conductor disponer al volante y pulsando tan sólo un botón, de los servicios de Asistencia Legal, médico 24 horas, línea ‘concierge’ y cobertura de accidentes

Al ya conocido botón E-Call, que muchas de las nuevas flotas de vehículos integran para llamar a los servicios de Emergencias desde el propio coche, se suma uno nuevo que permitirá a los conductores con Asistencia en Carretera Allianz Partners disponer de prestaciones añadidas en su vehículo mientras conducen. : ‘AzP a bordo’ combina 4 servicios para ofrecer una única solución.

“Al volante no podemos permitirnos distracciones, así que en Allianz Partners hemos buscado ofrecer una solución que permita al conductor, materializar todos aquellos “tengo que reservar…” “tengo que gestionar…” “tengo que mirar …” que no puede hacer durante sus desplazamientos en coche”, destaca Borja Díaz, CEO de Allianz Partners, quien añade “lo que no podemos hacer mientras conducimos, lo hace Allianz Partners por nosotros”.