ClassInTheBox: Bienvenidos a la nueva era de la videoconferencia

ClassInTheBox es un nuevo producto nacido en pandemia con el fin de ayudar a todos los profesores y alumnos que, encerrados en sus casas, trataron de mantener las clases con normalidad. El confinamiento produjo la pérdida del control del entorno de los profesores: éstos ya no podían moverse libremente por la clase, no podían saber si sus alumnos online estaban interesados. Problemas como el mal sonido y la imagen estática y aburrida de estar frente al ordenador no ayudan demasiado a la dinámica y emoción que las clases deben suscitar en el alumnado. Esto, unido a la habilidad tecnológica que suponen ciertas herramientas, han complicado la efectividad y el rigor de las clases.

Por todo esto, AOTech decidió ponerse en la piel de los profesores y alumnos y ver qué es lo que ellos podían hacer para ayudar. De ahí surgió ClassInTheBox, un dispositivo que se conecta con un sólo cable al ordenador, no tiene cargador y con la configuración del micrófono y de la cámara externa de serie.

Con ClassInTheBox se consiguen 4 efectos que cambian radicalmente el modo en el que se entienden las videoconferencias:

Efecto Simple: Un sólo cable para conectar, todo viene configurado, sin cargador. Es pequeño y ligero por lo que es portátil para que pueda ser utilizado en el trabajo, en casa y en cualquier salón de actos y/o exhibición.

Efecto Silence: Micrófono inalámbrico con cancelación de ruido ambiente, ya puede haber murmullo de alumnos, el repartidor llamando a la puerta, las sirenas de bomberos sonando, hijos pequeños alrededor, etc. el oyente online no podrá oír lo que pasa alrededor, ni podrá distraerse.

Efecto Air: adiós a las aburridas videoconferencias con la imagen de la cara siempre viéndose, cambiar la imagen por una más amplia, más luminosa que de dinamismo, con ClassInTheBox se podrá cambiar la imagen que ofreces en la videoconferencia con un sólo click, tantas veces como desees.

Efecto Freedom: los 3 efectos anteriores confluyen en este último efecto, la libertad. El micrófono inalámbrico permite levantarse de la silla, silenciar la voz, subir o bajar el volumen desde el micrófono sin tener que ir al ordenador a modificarlo, el cambio de cámara permite enfocar la pizarra o el aula y poder dar clases o videoconferencias sin tener que priorizar entre alumnos físicos o alumnos online, se podrá volver a usar el lenguaje corporal.

Diferentes modos de uso para sacarle el máximo provecho a este pequeño gran dispositivo patentado que ya ha contado con nominaciones tales como «Innovator of the Year» en la prestigiosa feria internacional de Educación de Londres y como integrante de las 200 empresas líderes tecnológicas mundiales https://world-technology-leaders.com/#nominees21.

El viernes 23 de abril a las 18.30 horas se organiza una mesa redonda virtual (https://youtu.be/QLMfFGs9rH0) donde se hablará de los retos del Hybrid Learning con la participación de Clara Cordero (Ágora Abierta), Domingo Chica (Profesor del Colegio San Gabriel de Zuera), Eduardo Ruiz (Profesor de la Fundación Vedruna Educación), Miguel Ángel Azorín (Flipped Primary) y José David Pérez (Youtuber educativo). Además se informará sobre el sorteo de 5 dispositivos ClassInTheBox.

Fuente Comunicae