José Manuel Cruz vuelve a la novela con la sorprendente y arrolladora ‘La Orilla Muerta’

La editorial Serie Gong presenta ‘La Orilla Muerta’, el nuevo libro escritor, poeta y crítico de cine José Manuel Cruz. Una apasionante novela a medio camino entre el género negro y la fantasía en la que el autor de la serie ‘Cuarteto de la desolación’ retoma su prosa arrolladora y su estilo único en una historia inclasificable y sorprendente con tintes delirantes. Una historia marginal que se sumerge en el bestiario emocional del protagonista en relato directo y abrumador ambientado en la ciudad.

‘La Orilla Muerta’ es una de las apuestas para esta primavera de Serie Gong, la editorial nacida a modo de reinvención literaria del mítico sello discográfico fundado en los años 70 por el polifacético Gonzalo García-Pelayo, productor musical, director de cine y jugador profesional que retomó el pasado 2020 este proyecto con la intención de dar impulso a nuevas voces con mucho que aportar al panorama literario actual.

Ya a la venta en formato físico y digital a través de Fnac, La Casa del Libro y Amazon, ‘La Orilla Muerta’ estará también disponible en formato audio libro en la plataforma Audible. Una manera diferente de sumergirse en esta extraordinaria historia a la que pone voz el cantante malagueño Tony Zenet.

El cineasta y productor musical Gonzalo García-Pelayo ha dicho de ella que se trata de un libro “fascinante” y de un gran “rigor de tono”: “No se desvía nunca, con una firmeza abrumadora. Marcará fecha en nuestra literatura. Las tres escenas eróticas tienen una contundencia que no vi antes nunca. Sexo sin blanduras como todo el resto del texto. Me parecía tremendo el título pero tras leerlo me parece el adecuado. Me costaba trabajo pensar que la historia se ajustaría a esa idea de la orilla muerta pero ahora lo veo encajar con precisión. Producirá un gran respeto”.

José Manuel Cruz nació en Sevilla en 1970 y vive en Málaga desde 2002. Entre 2013 y 2017, escribió el “Cuarteto de la desolación”, cuatro novelas de género negro que transcurren en el contexto de la crisis económica de 2007 y en las que la especulación inmobiliaria y financiera, la corrupción política, los paraísos fiscales y el empeoramiento de las condiciones sociales ocupan un lugar central: Sin tregua se consumían nuestros ojos, El día en que paró la música, El temor del mensajero y Casandra encadenada. En 2020, publica dos poemarios (Tierras sin nombre y Clausura). Como crítico de cine, creó en 2011 el blog El espectador impertinente, convertido en 2018 en la revista digital Cine Arte Magazine.

Fuente Comunicae