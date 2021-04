Software DELSOL y Admiral Seguros, mejores empresas para trabajar en España

Great Place To Work® anuncia los Mejores Lugares para Trabajar en España. Salesforce, RASTREATOR.COM y Lilly S.A. reciben reconocimientos especiales en Better for Business, Better for People y Better for the World, respectivamente. REALE SEGUROS recibe el premio especial "Gestion Covid19". Jesús Moya, CEO de SIDN Digital Thinking, nombrado Mejor Directivo Best Workplaces del año. Isabel Arribas, Head of Employee Experience/COOLture de Admiral Seguros, Mejor Embajadora Great Place to Work