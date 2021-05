Santiago acogerá en noviembre a más de medio millar de personas en un congreso de protocolo

El Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE) presentó esta mañana en Santiago de Compostela un congreso internacional de protocolo y eventos que se celebrará en esta ciudad los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre. El comité ejecutivo del encuentro informó que está prevista una asistencia de más de medio millar de personas, aunque también podrá seguirse de forma telemática (formato híbrido). Bajo el lema «Xacobeo’21. Caminando juntos», este encuentro, pretende lanzar un claro mensaje: “la necesidad de romper barreras y generar solidaridades, siempre respetando normas, tradiciones y singularidades, con el fin de alcanzar una mejor convivencia en la sociedad. Estamos ante una clara evolución del protocolo que tiende a sentirse muy cerca de las personas y que fuerza a políticos y empresarios a la necesaria proximidad”.

El congreso fue presentado en rueda de prensa desde la Cidade da Cultura de la capital gallega por varios miembros del citado Comité: el presidente del OPPE, Rafael Vidal (quien fuera jefe de Protocolo de la Diputación de A Coruña durante 44 años); el vicepresidente del mismo, Carlos Fuente, también director del Instituto de Protocolo ISEMCO y ex jefe de Protocolo de los Premios Princesa de Asturias (durante 33 años); las jefas de Protocolo de la Xunta de Galicia, Isabel Figueira Raña y del Ayuntamiento de Santiago, Ana Garrido Ruso, respectivamente; el jefe de Protocolo de la Junta de Extremadura; Jesús López; la especialista en eventos corporativos, Mar Gil, y el jefe de Protocolo de ABANCA, Javier Vilariño.

Vocación internacional

Fue Ana Garrido la encargada de dar paso a los diferentes turnos de intervenciones. El primero en hablar fue Rafael Vidal, quien ensalzó en su intervención la vocación internacional de este congreso, “tanto por los temas a tratar como por los participantes”, y afirmó que iba a marcar “un antes y un después en la celebración de este tipo de reuniones de profesionales”.

Vidal también habló de la entidad organizadora, el Observatorio de Protocolo. “Queremos dar a conocer nuestro trabajo profesional que desde hace años es también una importante disciplina académica con sus correspondientes grados universitarios en Protocolo y Organización de Eventos, realidad que muchos desconocen. En el ejercicio de nuestra profesión siempre hemos apostado por una formación académica para el ejercicio riguroso, responsable y eficiente de una carrera que cada vez está más reconocida por la sociedad”.

Máximas autoridades en el Comité de Honor

A continuación, tomó la palabra la jefa de Protocolo de la Xunta de Galicia, Isabel Figueira, quién anunció que se había solicitado para este congreso la presidencia honorífica de Su Magestad el Rey, “y tenemos mucha confianza en que acepte esta propuesta”. Además, dijo que se había propuesto para completar este Comité de Honor a las más relevantes autoridades gallegas: las vicepresidentas segunda y tercera del Gobierno de España, el presidente de la Xunta de Galicia, el presidente del Parlamento de Galicia, el alcalde y el arzobispo de Santiago de Compostela, el presidente de la Diputación de A Coruña y el rector de la Universidad de Santiago. Y añadió: “Dejo para el final, pero no por ello menos importante, al presidente de ABANCA, al que además agradecemos muy especialmente su colaboración”.

Isabel Figueira señaló también que el hecho de que este encuentro se celebre en Santiago, “nos gratifica como gallegos. Pone en valor todavía más, si cabe, que Galicia no solo es el destino de la religión, la cultura y el conocimiento, sino también de la concordia desde el momento en que el protocolo es una herramienta fundamental para la misma”.

Un programa que responde a nuevas exigencias

Cerró el turno de intervenciones Carlos Fuente, director del Instituto de Protocolo ISEMCO, y ex jefe de los Premios Princesa de Asturias, quien desveló cuáles van a ser las claves temáticas de este congreso y cuáles deben ser los nuevos cometidos del protocolo y la organización de actos en la actualidad. “El programa que se ha preparado”, dijo el profesor Fuente, “intenta responder a las nuevas exigencias actuales mediante un debate conformado desde una óptica novedosa para este sector, poniendo los pies en la tierra y apostando por la proximidad y las cosas bien hechas”.

El director de ISEMCO señaló que en los últimos tiempos el protocolo ha evolucionado de forma vertiginosa para dar respuesta a las necesidades actuales que le alejan de lo que muchos consideran meras formas o saber estar. “El protocolo y sus eventos contribuyen a la comunicación general y al acercamiento positivo entre personas para que no se utilice políticamente como instrumento de enfrentamiento, sino como canal de proximidad y justa convivencia. El protocolo y sus eventos no son hoy una representación de la jerarquía poder, no es lo anecdótico, sino una forma de trabajar la comunicación, la proyección y la imagen de las instituciones públicas y privadas. Por eso planteamos un congreso que sea capaz de acercar, romper barreras y generar solidaridades comunales, siempre respetando normas, tradiciones y singularidades sin que se pueda hacer uso de la mismo de manera privativa o partidaria. Estamos, pues, ante una clara evolución del protocolo que tiende a sentirse muy cerca de las personas y que fuerza a políticos y empresarios a la necesaria proximidad”.

Fuente informó que se plantearán temas y debates tan interesantes para el conjunto de la sociedad “como los que la pandemia ha traído para quedarse: el uso actualizado de las tecnologías, la búsqueda de un lenguaje comunicacional igualitario en todo el mundo, el uso o abuso del protocolo de Estado en eventos de partidos políticos, las medidas que deben adoptarse para contribuir a la disminución de la brecha de género o el correcto uso del lenguaje audiovisual”.

Entre otros muchos asuntos relacionados con el contenido del programa, Carlos Fuente señaló que este encuentro valorará y aportará medidas “que contribuyan a la accesibilidad, sostenibilidad, responsabilidad social y la seguridad general en los eventos. Se hablará de cómo saber guionizar los eventos para facilitar la comprensión de los mensajes hacia los públicos, cómo se deben plantear los eventos en un mundo donde las redes sociales pueden ser aliadas en un fin positivo, cómo han cambiado las relaciones diplomáticas e internacionales”. Y añadió: “Tenemos que hacer llegar a los representantes de los medios de comunicación un mensaje claro para que no vean el protocolo como algo anecdótico o superficial, cosa de reyes y familias reales o, sencillamente, de saber estar o saber comer o vestir. El protocolo es mucho más y afecta a la imagen de país, de instituciones, de empresas y a las personas en el día a día.

Finalizó el profesor indicando que el Congreso de Santiago “no es baladí, sino una importante oportunidad de transmitir que el protocolo y sus eventos garantizan y contribuyen a la convivencia, la justicia, el equilibrio social y la necesidad de remar juntos en momentos complejos”.

