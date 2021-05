rankingCoach lanza una novedosa aplicación para proteger la imagen de las pequeñas empresas

La importancia de la reputación online de las pequeñas empresas y de los negocios locales se ha hecho más evidente que nunca. Mientras que las grandes multinacionales están dominando el mercado con costosas herramientas de marketing digital, las pequeñas empresas tenían muy difícil competir por la escasez de recursos y tiempo, hasta ahora. Por ello, rankingCoach ha lanzado oficialmente una nueva app de protección de marca e imagen como promoción para los primeros 50.000 usuarios de forma gratuita. Se trata de la primera aplicación gratuita que ofrece a las pequeñas empresas el poder del marketing digital, para que estén informadas a tiempo real de menciones, reseñas y actividad de la competencia. Ayudándoles a conocer cómo se percibe su negocio en internet y así hacer crecer y proteger su reputación online.

«Más de 500.000 pequeñas empresas ya han optimizado su presencia online con rankingCoach. Queremos poner nuestro granito de arena para apoyar a las pequeñas empresas de todo el mundo poniendo esta versión gratuita de rankingCoach a disposición de las primeras 50.000 empresas que se registren en rankingCoach.com. Es una pequeña muestra de nuestra gratitud por el increíble trabajo que hacen las pequeñas empresas cada día y para ayudarlas en estos tiempos difíciles», dice Thomas Meierkord, cofundador de rankingCoach.

rankingCoach FREE utiliza un flujo continuo de información similar al muro de Facebook para mostrar a las pequeñas empresas todo lo que afecta a su negocio en Internet a través de las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas de valoraciones, dando a las pequeñas empresas el poder de supervisar el rendimiento de sus palabras clave de SEO, su reputación y el hacer seguimiento de sus competidores en los motores de búsqueda. La aplicación notifica a los usuarios cada vez que su negocio es calificado en las plataformas de valoraciones o son mencionados en las publicaciones de las redes sociales. Además, con rankingCoach FREE las pequeñas empresas pueden configurar y controlar sus cuentas de Google My Business y Google Analytics. rankingCoach FREE está diseñada para ofrecer a las PYMES información crucial sobre el impacto del marketing digital en su negocio. También está diseñada para ayudar a cerrar la brecha digital entre las pequeñas y las grandes empresas, creando un nuevo y posible futuro para las PYMES en el que puedan sobrevivir, prosperar y competir en el mercado.

Los usuarios que deseen dar un paso más en otras áreas clave del marketing, como el SEO, los anuncios de Google Ads y los directorios locales, tienen la opción de cambiar la versión a rankingCoach 360. Esta versión ampliada realiza una auditoría/análisis de marketing completa del sitio web del usuario y genera un plan de marketing con video tutoriales paso a paso, anuncios de Google Ads automatizados que se configuran en 3 clics, y sincronización de directorios locales, que automatiza la información clave de un negocio en todos los directorios locales más importantes en pocos minutos.

Registrarse y conseguir una cuenta de la Edición Limitada de rankingCoach FREE aquí: www.rankingcoach.com

Acerca de rankingCoach

rankingCoach es una aplicación de marketing digital DIY (Do It Yourself) que permite conseguir éxito online incluso sin un gran presupuesto o experiencia previa. rankingCoach ofrece una variedad de soluciones de marketing que cubren SEO, directorios online, reputación de marca, Google Ads, marketing móvil y redes sociales. Actualmente rankingCoach está disponible en 32 países y 14 idiomas. La aplicación fue fundada en 2014 por Daniel Wette, Marius Gerdan y Thomas Meierkord. La sede principal de la empresa se encuentra en Colonia y tiene oficinas en varias ciudades de Europa. Además, el software de marketing galardonado está integrado en numerosas y conocidas empresas de Hosting web, CMS, telecomunicaciones y marketing. Para más información visita: www.rankingcoach.com

