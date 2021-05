OK Mobility rinde un homenaje internacional a Mallorca a través del arte urbano

OK Mobility rinde homenaje a Mallorca, lugar que le vio nacer, a través de un gran mural en el Aeropuerto de Palma, obra del artista mallorquín Joan Aguiló, especializado en arte urbano de gran formato. El proyecto es un homenaje internacional que la empresa de movilidad global ha querido hacer a la isla y sus habitantes, así como servir de reclamo para los turistas y visitantes.

Con esta acción, la compañía lanza además un llamamiento a la reactivación de la movilidad y el turismo para contribuir a la recuperación económica de las Islas. Por este motivo, el mural se ha levantado en un enclave estratégico a nivel turístico como es el Aeropuerto de Palma, una de las principales puertas de entrada y salida de Mallorca.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura que “este es el gran regalo que OK hace a Mallorca, nuestro lugar de origen, por todo lo que nos ha dado desde que nos vio nacer hace casi dos décadas. Un mural que representa además no solo nuestra principal actividad, la movilidad global, sino también la ilusión de todos nosotros por volver a movernos, a viajar, a sentir, a vivir…”. “Con esta creación daremos la gran bienvenida que se merecen a todos los viajeros y turistas que nos visiten de nuevo”, añade Ktiri.

Para este proyecto, OK Mobility ha contado con el artista mallorquín Joan Aguiló, autor de la obra, quien asegura que “fue una gran ilusión recibir esta propuesta por parte de OK”. “Mis trabajos siempre giran en torno a la identidad local, y poder plasmar mi obra en un escaparate internacional como es el Aeropuerto de Palma me ha permitido mostrar al mundo el carácter y la identidad que nos caracteriza a los habitantes de esta isla, así como nuestra vida cotidiana”.

En este sentido, Ktiri ha destacado que “contar con la colaboración de un gran pintor mallorquín como es Joan Aguiló reafirma el compromiso de nuestra compañía en apoyar y dar visibilidad a nivel internacional a los artistas locales”.

El mural, que ya se puede ver desde el Aeropuerto de Palma, se ha realizado con pintura plástica y cubre una superficie de más de 500 metros cuadrados. A través de este enlace se puede visualizar el proceso de creación de la obra.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Grecia.

