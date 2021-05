OK Mobility operará a partir de junio en los principales aeropuertos turísticos de España

OK Mobility entra pisando fuerte en los principales aeropuertos turísticos españoles después de conseguir por parte de Aena la adjudicación de oficinas para operar a partir de junio dentro del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y del Aeropuerto de Valencia.

De esta manera, OK Mobility refuerza su posición en los primeros destinos vacacionales de España y una vez más se anticipa y apuesta por entrar en los aeropuertos que van a concentrar la mayor demanda de movilidad por parte de turistas nacionales e internacionales al tratarse de destinos finales de viajeros. Como resultado, OK Mobility Group, con oficinas propias en 12 aeropuertos, se sitúa como el grupo empresarial de capital de origen 100% español con actividad de rent a car con mayor presencia dentro de los aeropuertos españoles.

Mediante esta adjudicación, la empresa de movilidad global va a estar además presente en las terminales de los principales aeropuertos turísticos de España, por los que en 2019 pasaron más de 43 millones de pasajeros.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por esta adjudicación y asegura que “desde OK hemos decidido dar este importante salto cualitativo para operar dentro de estos aeropuertos, ya que estamos convencidos de que la demanda en destinos de costa como Málaga, Alicante y Valencia va a ir creciendo; en detrimento del turismo urbano de negocios, donde prevemos una tendencia a la baja como consecuencia del incremento de la transformación digital por parte de profesionales y empresas”.

Con esta concesión, OK Mobility alcanzará una mayor eficiencia en la gestión de su flota lo que le permitirá reforzar su compromiso hacia la experiencia del cliente garantizándole una mayor agilidad e inmediatez a la hora de alquilar su vehículo en estos aeropuertos.

Al igual que en el resto de la red de oficinas, OK Mobility va a poner a disposición de los pasajeros de estos aeropuertos una amplia gama de coches de alquiler modernos y totalmente equipados que se adapten a las necesidades particulares de cada cliente y a su tipo de viaje.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Grecia.

