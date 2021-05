Repara tu Deuda cancela 296.283 € con deuda pública en Mollet con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de Jorge Almero, vecino de Mollet del Vallès (Barcelona), divorciado, a quien el Juzgado de lo Mercantil nº10 de Barcelona, ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 296.283 euros. VER VIDEO

Jorge Almero afirma que “estoy emocionado porque ha sido un suplicio ya que no podía rehacer mi vida económica. Por eso, les diría a otras personas que iniciasen el proceso cuanto antes mejor. Además, el equipo de Repara tu Deuda abogados ha sido fantástico”, concluye.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “tenía un negocio de distribución de alimentos cárnicos y embutidos y repartía a diferentes superficies alimentarias y al pequeño comercio. Solicitó un crédito abierto para ir haciendo los pagos a proveedores y poder tener más crédito por adelantado para ir comprando el género. Con una buena facturación, iba al día de todo. Un buen día vio que el negocio tenía perdidas y no sabía de dónde venían. Descubrió que varios empleados estaban hurtándole cosas. Aunque puso fin a esas incidencias, la situación se torció con la llegada de la crisis. No podía cumplir con el pago de préstamos que tenía y pidió alguno más para estar al día. Al final, decidió no endeudarse más e iniciar el proceso».

Jorge Almero tenía también deuda pública con Hacienda, Seguridad Social y el Ayuntamiento de Barcelona. La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 pero hasta ahora no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los responsables de Repara tu Deuda Abogados explican que con esta sentencia se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un plan de pagos a cinco años en el que no se incluyen intereses y que será revisado por un juez (de acuerdo con la capacidad de pago de cada deudor).

Pese a que la Ley de la Segunda Oportunidad todavía no es muy conocida en España, este mecanismo legal es cada vez más habitual, en gran parte, gracias a la labor de Repara tu Deuda Abogados para difundir esta posibilidad entre las personas que más lo necesitan.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado, superando los 40 millones de euros de deuda.

Del total de personas que se han acogido durante el último año a la Ley de la Segunda Oportunidad, es importante resaltar que este mecanismo ya es una realidad en todas las comunidades autónomas en España. En los últimos meses, se han incrementado considerablemente los casos, siendo Catalunya la pionera del ranking nacional. “Hemos invertido millones de euros en tecnología y en dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad en todo el país, hemos sido los embajadores de la Ley de la Segunda Oportunidad desde nuestros inicios en Catalunya”, explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento, demostrando unos requisitos especificados, como por ejemplo actuar de buena fe o que la deuda no supere los 5 millones de euros.

