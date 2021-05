El kit de supervivencia de ProcureTech: Las 10 tendencias tecnológicas para profesionales de compras

Hace apenas un mes que Skiller Academy tomó el Palacio de Neptuno de Madrid y anunció el lanzamiento de este informe único en el mercado. Uno de los grandes temas protagonistas de la jornada celebrada el 20 de abril fue "ProcureTech Afternoon: All in One Platform vs Best of Breed" donde se reunió a los mejores expertos en departamentos de compras para analizar la incipiente digitalización de los procesos de compras en las empresas"