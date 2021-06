Europastry lanza la campaña We are Bakers para rendir homenaje al oficio panadero

We are Bakers. Con esta frase, simple y directa, Europastry quiere rendir homenaje a todos los panaderos que comparten pasión por este oficio.

Europastry, tras más de 30 años apoyando a los panaderos en su trabajo para ofrecer los mejores productos, lanza la nueva serie We are bakers, con la que quiere rendir homenaje a todos los panaderos con los que comparte oficio, valores y pasión. Una serie que viaja por los cinco continentes para encontrar aquello que hace de este oficio no sólo una profesión, sino una forma de vivir. Descubrir los primeros capítulos en www.europastry.com/wearebakers.

La historia de Europastry empezó hace más de 30 años en un pequeño obrador familiar, con mucha harina y un propósito: encontrar una fórmula para congelar la masa de pan para que mantuviera todas sus cualidades y entregarlo fresco al cliente.

Desde entonces la compañía no ha parado de crecer -a día de hoy son más de 4.000 Bakers en más de 50 países-, innovar y cambiar para adaptarse a las necesidades de cada uno de sus clientes. Pero si alguna cosa no ha cambiado es la forma de entender su profesión, siempre con un ojo puesto en el futuro y otro en el pasado, para tener presentes las raíces y tradición de la profesión que lleva generaciones alimentando al mundo y haciendo la vida de la gente más fácil, saludable y feliz.

Nueva Europastry

Los Bakers se acuestan cada día orgullosos de ser lo que son y de hacer lo que hacen. Por este motivo la compañía ha apostado por renovar su imagen corporativa y empezar con una nueva Europastry más fuerte y comprometida que nunca.

Todos sus valores quedan reflejados bajo el claim We are Bakers y la nueva imagen, diseñada con líneas más modernas, frescas y cercanas que reflejan uno de sus pilares más fuertes: la innovación. Sin su trabajo incansable para ofrecer siempre los productos más innovadores, no serían lo que son.

Y no contentos con todos estos cambios, Europasty lanza también una nueva página web www.europastry.com más adaptada que nunca a las necesidades de sus clientes, para estar más cerca de ellos y seguir creciendo juntos día a día.

Aunque con todos estos cambios hay una gran parte que permanecerá intacta: sus valores.

Seguirán siendo valientes, asumiendo retos a diario y apostando por la innovación.

Seguirán siendo incansables, porque tienen muy claro que la clave del éxito se encuentra en la cooperación y complicidad con sus clientes. Con ellos son más fuertes.

Seguirán teniendo los pies en el suelo, porque sus orígenes como empresa familiar son los que les hacen ser conscientes de la importancia de honrar y respetar la tradición.

Seguirán comprometidos con las personas que forman parte de Europastry, con la sociedad y con el medio ambiente.

Seguirán siendo flexibles, adaptándose a las necesidades de los consumidores y de sus clientes.

Seguirán siendo Europastry, haciendo las cosas como siempre e innovando como nunca.

Porque los panaderos, juntos, son imparables.

We are Bakers.

