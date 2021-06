El Hotel Botánico de Tenerife reabrirá sus puertas el 1 de septiembre tras una completa reforma

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, localizado en Puerto de la Cruz, en Tenerife, reabrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre, tras una gran renovación de sus instalaciones en la que ha estado trabajando a lo largo del último año.

Además de presentar una nueva identidad corporativa y el próximo mes su nueva página web, más actual y acorde al huésped de hoy en día, en la completa reforma que ha llevado a cabo el hotel se ha apostado por el diseño y por dar un mayor protagonismo a la luz natural, modernizando sus instalaciones en habitaciones, exteriores, zonas comunes, piscina y otros espacios emblemáticos del hotel, como su Bar Hall o la espectacular recepción, en la que prestigiosas obras de arte son las protagonistas.

Ya desde la llegada al hotel se percibe la reforma integral con su nueva fachada, en la que se ha cambiado el color terracota por una actual combinación del blanco del edificio con los detalles de decoración en madera y la vegetación existente, ofreciendo un aspecto más luminoso y moderno. También se han sustituido todos los cristales de la fachada por cristales panorámicos, ofreciendo al huésped inmejorables vistas hacia el Atlántico.

La anterior marquesina de entrada al hotel se ha sustituido por una nueva y lujosa marquesina, de estructura de acero con techo de cristal, para dar la mejor bienvenida posible a los huéspedes.

A la entrada al hotel se observa el impresionante cambio de su zona de recepción, que incluye un nuevo mostrador de check-in y atención a huéspedes, nuevo color en las paredes y nuevos suelos de lujoso mármol. Además, los huéspedes serán recibidos por una espectacular lámpara escultórica con más de 800 hojas de cristal en suspensión sobre una amatista de 450kg, ofreciendo un impresionante juego de luz. También se ha instalado un acuario Kreisel con 150 medusas de la especie Aurelia Aurita, que promueven la relajación y la desconexión. Todos estos detalles convierten la llegada del huésped al hotel en una experiencia acogedora y llena de lujosos detalles.

El Bar Hall, uno de sus principales puntos de reunión social, presenta una nueva imagen con suelo de parquet y cambiando su mobiliario, con un diseño clásico pero de lo más actual y colorido, además de eliminar las cortinas, ofreciendo una preciosa vista al jardín botánico del hotel. Asimismo, el restaurante que ofrece los desayunos también presenta un nuevo suelo de mármol y ofrece una nueva vista panorámica de los impresionantes jardines del hotel, aportando mucha luz natural al interior de esta zona.

El área de piscinas se ha renovado en su totalidad, cambiando las baldosas de la zona del solárium y con nuevas escaleras, duchas y lujoso mobiliario.

Los jardines del hotel se han actualizado con la instalación de un agradable hilo musical y luces al estilo mil y una noches, además de crear nuevos espacios de lo más acogedores, con un mobiliario renovado y estufas exteriores para disfrutar aún más del entorno.

En las habitaciones del nuevo Hotel Botánico se han incorporado nuevas luces de lectura en los cabeceros de la cama, se han sustituido todos los televisores LCD por Smart TV de entre 48 y 52 pulgadas y se ha reforzado la instalación de enchufes y USBs, para facilitar la conexión del huésped en todo momento en que lo necesite. Además, se ha incorporado una cafetera Nespresso en toda la categoría Ambassador Junior Suite y superior, con reposición diaria y gratuita de cápsulas, y hervidores de agua con té y café en todas las habitaciones Dobles Deluxe.

La inversión tecnológica también es notable en la gran renovación que se ha llevado a cabo, para adaptarse a las necesidades digitales y tecnológicas que requiere el huésped actual, incorporando un refuerzo de la cobertura WIFI en todo el hotel con tres líneas de 1000 Megas de fibra óptica, junto a la digitalización de procesos habituales, como el check-in online, gestión de pagos sin contacto, etc. El próximo mes de julio, además, se lanzará la nueva página web del hotel, mucho más moderna y actualizada hacia las necesidades de hoy en día del usuario digital, más intuitiva y ofreciendo una mejor experiencia y usabilidad en la navegación.

Para su próxima apertura el 1 de septiembre, el hotel ha incorporado todos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios actualmente para asegurar una estancia cómoda y segura a sus huéspedes, además de seguir cuidando del planeta con los estándares de gestión medioambiental avalados por la ISO 14001 y los certificados Biosphere y EMAS con los que se trabaja cada día.

En el increíble cambio que ha experimentado el hotel se ha mantenido el lujo habitual y, sobre todo, permanece su prestigio, la amabilidad del personal y los altos estándares de excelencia en el servicio para conseguir que el cliente se sienta en casa ya desde su llegada.

“Estamos muy contentos de mostrar lo que hemos conseguido y estamos seguros de que el Hotel va a destacar dentro de los hoteles de su categoría”, aseguran desde la propiedad.

Sobre Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden – Miembro de the Leading Hotels of the World

De estilo clásico e inspiración oriental, el Hotel Botánico es un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo ubicado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Dispone de unas fantásticas instalaciones de ocio y relax de primera clase para garantizar que la experiencia vacacional sea única y completa, entre las que destacan sus 252 amplias habitaciones, cuidadas con todo lujo de detalles, 3 piscinas exteriores, 25.000 m2 de preciosos jardines, en los que se encuentra un agradable lago con cisnes y 6 restaurantes con una amplia oferta gastronómica de la máxima calidad, además de 5 amplios salones preparados para la celebración de bodas, reuniones y congresos. Por último, y para disfrutar al completo de la estancia, el hotel ofrece su prestigioso The Oriental Spa Garden, con más de 3.500 m2 de superficie y la mejor tecnología y tratamientos, que han logrado que sea reconocido en numerosas ocasiones con diversos galardones, destacando el de mejor Spa de hotel Europa. Un escenario único para disfrutar del clima cálido de Tenerife a lo largo de todo el año, con una temperatura media de 23 grados que hace las delicias de los visitantes de la isla.

Fuente Comunicae