Record go estrena nueva oficina de alquiler de coches en Sevilla – Santa Justa

Record go, empresa de alquiler de vehículos sin conductor, continua con su plan de expansión abriendo un nuevo punto de alquiler de coches en la estación de Sevilla. Se trata de un enclave estratégico dirigido a cubrir las necesidades de movilidad urbana e interurbana que se suma a la oficina con la que ya cuentan en el Aeropuerto de Sevilla-San Pablo, ofreciendo así un servicio completo y adaptándose a los usuarios que llegan tanto en tren como en avión.

El nuevo emplazamiento se encuentra a escasos cinco minutos a pie de la estación, en la avenida de Kansas City, Edificio Aniversario, número 32, un enclave perfecto para para recoger el vehículo para residentes, turistas y profesionales. Además, la oficina cuenta con un amplio horario de atención al cliente.

Tecnología rent a car al servicio del usuario

La compañía es pionera en el sector de movilidad con el sistema Just go box, un quiosco digital que permite una rápida y fácil gestión de las reservas. Esta iniciativa agiliza la contratación de sus servicios, facilitando así el proceso de alquiler y reduciendo las esperas y el contacto al mínimo. Instalados en todas sus oficinas nacionales, son una de las apuestas que Record go viene implementando por la innovación y la mejora continua en el sector de la movilidad.

Un paso más en su expansión por el territorio nacional

Juan Gascón, Director General de la empresa, asegura que “nuestro compromiso es con el cliente, un compromiso de calidad y transparencia en la experiencia de alquiler de vehículos, poniendo a su disposición los últimos modelos del mercado a un precio competitivo”.

“Buscamos acercar soluciones de movilidad a los ciudadanos, tanto para desplazamientos en el día a día como para sus viajes, ya sean por turismo o por negocios”, afirma Gascón. La oficina de Sevilla- Santa Justa se enmarca en el proceso de expansión en los principales puntos turísticos de la Península en el que la compañía viene trabajando durante los últimos años.

Con esta nueva apertura, la empresa ya cuenta con quince oficinas en las principales ciudades de España y Portugal: Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Lisboa, Madrid, Málaga, Menorca, Oporto, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

Fuente Comunicae