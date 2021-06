Save Autónomos estará presente en 4YFN, el evento para ‘start-ups’ del Mobile World Congress

Como evento paralelo de la feria del Mobile World Congress, 4YFN (4 Years From Now) vuelve a Fira Barcelona para dar visibilidad a los proyectos emergentes más innovadores. Es en este espacio donde Save Autónomos by AXA, en colaboración con Barcelona Health Hub, dará a conocer su innovadora plataforma: una solución aseguradora, enfocada a los autónomos, de contratación 100% digital, que complementa las prestaciones de la Seguridad Social por baja, accidentes, enfermedad y vida.

En concreto, los días 28 y 29 de junio Save Autónomos by AXA estará presente dentro del espacio de Barcelona Health Hub, en el Hall 2 Stand 2F4 de Fira Gran Vía de Barcelona. Un lugar donde mostrará las posibilidades que la tecnología ofrece para contribuir a reforzar el bienestar y la seguridad del trabajador autónomo.

Alejandro Albouy, CEO de Save Autónomos by AXA, participará en DayOne Caixa el lunes 28 a las 10.00 h. Un día después, el martes 29 a las 14.50 h, intervendrá en el Agora Stage de 4YFN. Dos sesiones en las que, tal y como detalla Albouy, “mostraremos la propuesta de valor de Save Autónomos by AXA. Porque si existe una plataforma perfecta para presentar oficialmente nuestro proyecto, esa es 4YFN: un evento que tiene la capacidad de conectar a empresas emergentes, inversores y corporaciones e impulsar las iniciativas más innovadoras dentro del ecosistema global”.

Transformar la realidad del autónomo a través de la digitalización

Según datos de ATA, los trabajadores autónomos están sufriendo un agotamiento económico, financiero y psicológico dentro del tejido empresarial. La crisis del COVID está provocando una acusada destrucción del empleo, con la baja de 473 autónomos al día. Frente a estas cifras, Save Autónomos by AXA trabaja por ampliar la protección del autónomo. No solo mediante paquetes dirigidos a cada colectivo profesional, sino también a través de productos diseñados a medida. “Si un autónomo quiere reforzar solo su baja laboral, con Save Autónomos ahora puede: algo que significa que paga solo por aquellas coberturas que busca. Con esta estrategia, y a través de la innovación tecnológica, podemos ajustar al máximo el precio final de nuestro servicio”, explica Albouy.

Otro punto diferenciador de Save Autónomos by AXA es que permite que el autónomo descubra qué prestaciones de la Seguridad Social le corresponden, siempre según su cuota. “De esta forma garantizamos que el autónomo pueda valorar objetivamente dónde están los riesgos, cómo asegurarlos y de qué forma evitar esta desprotección”, añade.

Por eso, “nuestro compromiso con los autónomos pasa por facilitarles el acceso a un seguro digital especialmente pensado para ellos. Así conseguimos que logren duplicar sus prestaciones por baja laboral o que reciban una indemnización por accidente laboral, enfermedad o vida que les permita vivir de forma confiada. Un cambio que creemos que, tanto ellos como sus familias merecen, y por el que seguiremos apostando e innovando”, finaliza Albouy.

