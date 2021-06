Woonkly, la startup de emprendedores españoles patrocina el congreso de Blockchain más prestigioso de Dubai

Woonkly, la startup que aspira convertirse en unicornio fundada por emprendedores españoles, se lanza a por el mercado de Oriente Medio como el sponsor oficial del Global Blockchain Congress en Dubai, enfocado en las finanzas descentralizadas y los tan populares Tokens No Fungibles (NFTs).

Woonkly es una empresa de Estonia que se dedica a crear productos tecnológicos basados en blockchain. Nació en el año 2014 y se consolidó en el 2018 cuando ganó el premio de aceleración de “Plug and Play” en ese país. Su fundador y CEO es Daniel Santos, emprendedor serial español y youtuber de economía y geopolítica.

“Emprender es un camino de años. Con altibajos. En los que un día te sientes en la cima del mundo y al siguiente no tienes nada”, afirma Daniel Santos, conocido como ‘Mr. Santos’.”

La disrupción es uno de los valores de Woonkly, cuyos desarrollos tecnológicos profundizan en las finanzas descentralizadas y los NFTs. También lo es el empoderamiento de sus usuarios, a los que proyecta devolverle el control sobre sus datos y sus finanzas, a través de productos como su Red Social Descentralizada NFT.

Woonkly y los NFTs

El mundo está cambiando y las nuevas tecnologías están avanzando vertiginosamente. Woonkly se suma a la ola y atiende a estos sectores emergentes creando tecnologías rompedoras para que cualquier usuario pueda aprovechar los beneficios del blockchain en espacios cotidianos como una red social, inversiones o la compra de arte.

El artista digital Beeple vendió a través de la famosa casa de subastas Christie’s su obra NFT «Everydays: The first 5000 days» por unos 58 millones de euros. Este acontecimiento es una demostración más de cómo se ha disparado el interés mundial por los NFTs, también conocidos como certificados de autenticidad de las obras digitales.

Woonkly apuesta por este tipo de activos digitales y presentará en Dubai su próximo producto estrella, durante la 7º Edición del Global Blockchain Congress «Celebrating DeFi And NFTs» de Agora Group. Se trata de un Marketplace que convierte en pocos clicks cualquier activo digital (imagen, audio, texto o vídeo) en un NFT comercializable y que, además, asegura la propiedad del mismo mediante el registro del usuario con un KYC (Know Your Client, por sus siglas en inglés), sistema usado para identificar a una persona.

Woonkly hoy

A día de hoy, Woonkly cuenta con un equipo de 35 profesionales de todos los ámbitos empresariales, repartidos en varios países del mundo, y espera que sean 60 al cierre del año.

La blockchain es un ecosistema en el que la mayoría de las cosas están por hacer y esto representa una gran oportunidad de mercado para Woonkly, ya que existen muchas áreas en las que es necesario innovar y muchas necesidades por cubrir. Esto ha hecho que Woonkly pasase de ser solo una startup con una idea a ser un corporativo de soluciones tecnológicas «Woonkly Labs» que sorprenderá acercando el Blockchain a “las personas de a pie”.

Fuente Comunicae