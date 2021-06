GammaUX se incorpora a The Talent Club a través de su tecnológica Between

The Talent Club, el holding internacional líder en representación del talento, afianza su presencia en la economía digital con la adquisición de una participación mayoritaria de la consultora tecnológica GammaUX, especializada en experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces (UI). La operación, materializada a primeros de junio, se ha llevado a cabo a través de Between Technology, compañía de The Talent Club que lidera el segmento digital y de servicios tecnológicos del grupo.

“Con la entrada de GammaUX en The Talent Club conseguimos posicionarnos como expertos en UX / UI, además de crear más oportunidades de éxito y de desarrollo profesional para nuestros talentos, gracias sobre todo a la generación de proyectos comunes para empresas clientes de sectores tan relevantes y distintos como: moda, farma, energía, movilidad o el de la industria 4.0”, afirma Pau Guarro, director general de Between Technology.

Usabilidad, la clave del éxito para ofrecer experiencias digitales únicas

Fundada en 2015 por David Rodríguez y Edgar Aznar, GammaUX acumula en sus dos socios directores casi dos décadas de experiencia en UX-UI situando a los usuarios en el centro del proceso creativo y facilitando que el encuentro entre la “máquina” y la persona que debe utilizarla sea eficiente y productivo, brindando la mejor experiencia de usuario.

Sus clientes son grandes corporaciones nacionales e internacionales y, aunque en sus inicios trabajaban en el ámbito del research, operando laboratorios de usabilidad de grandes entidades financieras, hoy cuentan con una cartera de clientes muy diversificada en sectores clave como el bancario, farmacéutico, media & telco, deporte, industria o el gran retail, cubriendo toda la cadena de valor del UX/UI para proporcionar proyectos end to end gracias a la aportación de talento del máximo nivel en todo el proceso.

La pandemia ha favorecido el desarrollo internacional de GammaUX, que tiene proyectos en Francia, Alemania, Estados Unidos o Singapur y que prepara su desembarco en América Latina.

“La llegada de The Talent Club como socio empresarial principal permitirá a GammaUX abordar un ambicioso plan estratégico a cinco años y el objetivo de alcanzar una cifra de negocio de 10 millones de euros, lo que abrirá un horizonte de oportunidades profesionales de alto valor para nuestros equipos”, explica Edgar Aznar, cofundador y CEO de GammaUX.

“Dicho plan se basa en tres pilares: consolidar la internacionalización; potenciar al máximo la división de talento incorporado en los clientes e impulsar la consultoría para desarrollar al máximo el conocimiento especialista como palanca de valor para todos nuestros servicios”, añade Edgar Aznar.

Una empresa deseada por los mejores profesionales

GammaUX no solo destaca en una actividad decisiva para el éxito de una sociedad digitalizada, sino que además tiene un enorme atractivo para los profesionales del sector, cada vez más difíciles de atraer ante la fuerte demanda de perfiles especializados en UX y UI.

“Nuestro objetivo es consolidar la creación de una nueva categoría en la representación del talento del UX/UI a nivel global, acompañando a nuestros clientes en todos sus retos, tanto mediante la consultoría como en proyectos en los que cada vez más debemos aportar talento a largo plazo. The Talent Club acelera nuestro proceso de creación de un espacio exclusivo de representación del talento en UX/UI, factor que nos diferenciará todavía más de nuestros competidores”, señala David Rodríguez, fundador y managing partner de GammaUX.

Desde sus comienzos, la consultora ha defendido la autonomía de los miembros del equipo y les ha alentado a trabajar desde el lugar que les hiciera felices, ya que sus sistemas de gestión y métodos de trabajo garantizan un servicio excelente a sus clientes.

“Hemos elevado el concepto de ‘ecosistema digital’ al máximo nivel, siendo muy disruptivos cuando lo creamos y muy imitados cuando se ha demostrado su fortaleza”, añade David Rodríguez, fundador y Managing Partner de GammaUX.

Sobre GammaUX

GammaUX ha logrado posicionarse como una empresa de referencia en el mercado del UX/UI gracias a su capacidad para diseñar, de principio a fin, procesos de interacción digital, a los que aplica su filosofía corporativa: la investigación (research, núcleo de su método de trabajo y raíz de toda su gama de servicios) unida a estándares de excelencia en cada paso de un proyecto.

Su gran capacidad para atraer talento de alto valor añadido es otro de los distintivos de GammaUX. La flexibilidad, el interés de los proyectos o la capacidad de incorporarse de forma permanente a las empresas-clientes no solo es un aliciente para los mejores profesionales de la experiencia de usuario, sino que además ha propiciado la creación de un microcosmos de networking que alimenta el desarrollo conjunto del negocio propio, el de sus clientes y la proyección del equipo.

La constitución de GammaUX en 2015 incorporaba como activo los tres lustros de experiencia de sus fundadores en el campo del UX / UI. Su actividad se ha ido extendiendo desde la banca hasta otros sectores clave de la economía, como la industria o el gran comercio, y lo mismo ha sucedido con su ámbito: los proyectos internacionales ya representan más del 20% de sus ingresos.

Sobre BETWEEN Technology

Con más de 20 años de experiencia, la actividad de BETWEEN Technology se centra en ofrecer servicios tecnológicos asociados a los desarrollos de proyectos de transformación digital a través de sus tres áreas principales de negocio: el Outsourcing y Consultoría, Soluciones Tecnológicas y la Selección Especializada. En noviembre de 2019, entra a formar parte de The Talent Club liderando su vertical de servicios ligados a la tecnología.

Sobre The Talent Club

The Talent Club nace en junio de 2019 como plataforma de empresas representantes de talento cualificado de alta demanda. Invierte en compañías europeas líderes en crecimiento en los sectores de Sports & Entertainment, IT& Engineering y Business/Leaders con el objetivo de convertirse en la plataforma líder en la representación de Talento a nivel internacional. Entre sus primeras inversiones están You First Sports (España), Lincoln (Francia), Between Technology (España), Sportcarriere (Francia) y The Bozz (Bélgica). Su objetivo es superar un billón de euros de facturación en 2025.

