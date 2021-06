OUIGO presenta «Se dice OUIGO», una canción de Maikel Delacalle

Coincidiendo con el día de la Fiesta de la Música, OUIGO, el nuevo operador de trenes de alta velocidad, ha presentado ayer OUIGO ON TOUR con una actuación sorpresa a bordo del tren de la mano del artista Maikel Delacalle, que presentó su canción en exclusiva “Se dice OUIGO”.

OUIGO ON TOUR se trata de una apuesta a largo plazo por la música centrada en experiencias sonoras y momentos musicales únicos que los usuarios irán descubriendo poco a poco.

En colaboración con Maikel Delacalle, OUIGO ha ofrecido una actuación sorpresa a bordo del tren para presentar el tema “Se dice OUIGO”, una canción compuesta en exclusiva por el artista y que va acompañada de su propio videoclip. Este tema tiene como objetivo enseñar cómo se pronuncia el nombre de la compañía de una manera divertida y original y abre camino a OUIGO ON TOUR, un nuevo posicionamiento de la marca que estará vinculado con la música.

Maikel Delacalle, que alberga más de 2 millones de reproducciones en sus canales, es un artista urbano que trabaja diferentes géneros, desde el trap, al reguetón o al dembow. El artista ha roto fronteras y poco a poco, se ha ido colando en lo alto de las listas de éxito de las plataformas de streaming. En su corta trayectoria ha trabajado con algunos de los productores y artistas más prestigiosos del género urbano posicionándose como uno de los referentes más claros del género.

“Empecé a darme cuenta de que la gente pronunciaba la marca de manera incorrecta. Me hizo gracia y acto seguido me puse a escribir este tema que no paraba de sonar en mi cabeza. Se lo pasé a OUIGO y les encantó, así que lo utilizamos para presentar su inicio en la música con OUIGO ON TOUR”, comentó el artista tras la presentación.

Por su parte, Federico Pareja, Director Comercial y Marketing de OUIGO, “como nuestros trenes, OUIGO ON TOUR también invita al descubrimiento. Tenemos una inquietud musical que nos hace diferentes y que nos conecta con nuestro lado más explorador y disfrutón, algo intrínseco al ADN de OUIGO».

OUIGO ON TOUR dará cabida a una amplia selección de géneros y de artistas que tienen como denominador común la diversión y el buen rollo. Un posicionamiento por el que apuesta la compañía, que invita a al descubrimiento y que está dirigido a todas aquellas personas que deseen disfrutar de la mejor música de una manera diferente.

Desde el pasado 10 de mayo, los viajeros pueden redescubrir el placer de viajar entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Tarragona de la mano de los trenes OUIGO de alta velocidad, viajando de una forma cómoda, sencilla y divertida. Los billetes pueden comprarse desde 9€ en la web www.ouigo.com/ y también a través de su APP.

Fuente Comunicae