Repara tu Deuda cancela 72.711 € en Castelló d’Empúries (Girona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de ER, vecino de Castelló d´Empúries (Girona), soltero, a quien el Juzgado de Primera Instancia Lo Mercantil nº1 de Girona (Catalunya) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándole de una deuda que ascendía a 72.711 euros. VER SENTENCIA.

ER tenía un empleo fijo ya que era funcionario. Quiso montar un negocio de lavado de coches junto a su madre. Ella también tenía empleo, por lo que ninguno de los dos tenía tiempo material para estar pendiente del negocio en común. Pidió préstamos y tiró de créditos. Finalmente, cerraron el negocio. Los préstamos, al pedirlos solo él a su nombre, se lo reclamaron a él.

La Ley de la Segunda Oportunidad es una de las grandes desconocidas en España. Gracias a la labor que realiza Repara tu Deuda Abogados, cada vez más personas acuden a este mecanismo legal para volver a empezar sin deudas.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado, casi 50 millones de euros de deuda.

Este mecanismo ya es una realidad en todas las comunidades autónomas de España, siendo Catalunya la pionera del ranking nacional. “Hemos realizado grades inversiones para que muchas personas conozcan la Ley de la Segunda Oportunidad en todo el país y hemos sido los embajadores de la Ley de la Segunda Oportunidad desde que comenzamos en el año 2015 en Catalunya”, explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad posibilita que tanto particulares como autónomos puedan cancelar sus deudas. Para que esto sea posible, es necesario demostrar que somos deudores de buena fe, es decir, que no ocultamos ingresos, patrimonios y que actuamos con total transparencia. Otros requisitos necesarios son que la deuda no supere los 5 millones de euros o no haber cometido delitos socioeconómicos en los últimos diez años.

