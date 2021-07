La plataforma educativa MPOWER recauda US0 millones de financiamiento en capital para apoyar los estudios en el extranjero

MPOWER Financing, el principal proveedor de préstamos educativos para estudiantes prometedores de todo el mundo, anunció hoy que ha recaudado una inversión de capital de US$100 millones. La financiación destaca la confianza de los inversionistas en la posición de MPOWER como prestamista líder para estudiantes que aspiran a estudiar en el extranjero.

Fundada en 2014 por Emmanuel (Manu) Smadja, MPOWER Financing tiene como objetivo democratizar la educación mediante la reducción de las barreras financieras para los estudiantes prometedores de todo el mundo. Los préstamos de MPOWER se aprueban instantáneamente y se otorgan a tasas de interés competitivas sin requerir un aval o garantía. MPOWER además brinda a los estudiantes orientación académica, financiera y profesional para posicionarlos para el éxito tanto en la escuela como después de la graduación.

«Estamos encantados de trabajar con inversores experimentados que comparten nuestra visión de empoderar a los estudiantes más brillantes de todo el mundo», dijo Smadja, CEO de MPOWER Financing. “Los nuevos fondos se utilizarán para apoyar directamente a los estudiantes, automatizar y escalar nuestras operaciones y para hacer crecer nuestro equipo. Esperamos poder apoyar a un número aún mayor de estudiantes calificados en todo el mundo mientras estudian en los EE. UU. y Canadá «.

“Como ex estudiante internacional, reconozco lo difícil que es para los estudiantes encontrar opciones de financiamiento asequibles que no requieran garantía o un aval”, dijo Manolo Sánchez, ex presidente y director ejecutivo de BBVA Compass, que se une al Consejo de Administración de MPOWER. «MPOWER hace posible que las futuras generaciones de estudiantes de América Latina y de todo el mundo accedan a las mejores universidades del mundo sin presión financiera, lo que les permite concentrarse en sus estudios y su carrera».

La nueva financiación se suma a los 30 millones de dólares de MPOWER recaudados a principios de este año de Tilden Park Capital Management, que también participó en la ronda actual y ETS Strategic Capital en nombre de ETS, la evaluación, investigación y evaluación educativa sin fines de lucro más grande del mundo. Otros inversionistas en la ronda actual incluyen King Street Capital Management, Drakes Landing Associates y Pennington Alternative Income Management.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con MPOWER Financing, ya que opera un modelo comercial verdaderamente diferenciado en el que no solo presta a los estudiantes, sino que también ofrece orientación profesional y apoya a los estudiantes a lo largo de su viaje”, dijo Chris Gamaitoni, director general de Tilden Park Capital Management. “La misión y el compromiso del equipo con sus estudiantes son inspiradores. Estamos encantados de apoyar a MPOWER Financing mientras continúa expandiendo su alcance global y apoyando a más estudiantes. Esperamos seguir construyendo juntos sobre los éxitos de la empresa «.

Acerca de la financiación de MPOWER

MPOWER Financing, con sede en Washington, D.C. y oficinas en todo el mundo, es una empresa de tecnología financiera impulsada por una misión y el proveedor líder de préstamos educativos globales que no requieren un aval. Es el único prestamista para estudiantes en todo el mundo que utiliza un algoritmo patentado para analizar los datos crediticios nacionales y extranjeros y el potencial de ingresos futuros para atender a estudiantes internacionales y de DACA de alto rendimiento. MPOWER trabaja con más de 350 universidades líderes en los EE. UU. y Canadá, para brindar financiamiento a estudiantes de más de 200 países. El equipo de MPOWER, que está formado principalmente por ex estudiantes internacionales, ayuda a construir el historial crediticio de los estudiantes y les brinda educación financiera personal y apoyo profesional para prepararse para la vida después de la escuela. MPOWER fue nombrado uno de los mejores lugares para trabajar y de tecnología para la diversidad; y una de las principales firmas de tecnología financiera de American Banker para trabajar durante cuatro años seguidos. El equipo está respaldado por Zephyr Peacock, Breega, Potencia Ventures, Goal Solutions, Gray Matters Capital, Cometa, AI8, DreamIt, 1776, Village Capital, Fresco, K Street y University Ventures.

Acerca de Tilden Park Capital Management

Tilden Park Capital Management LP es un administrador de activos alternativo de múltiples estrategias centrado en la renta fija con sede en la ciudad de Nueva York. La firma se concentra principalmente en productos estructurados e hipotecas, valor relativo de renta fija y estrategias de capital y crédito corporativo relacionadas. Tilden Park está dirigido por el director de inversiones Josh Birnbaum, quien anteriormente coadministraba el comercio en el Grupo de Productos Estructurados de Goldman Sachs.

Acerca de King Street Capital Management

King Street es una empresa de gestión de inversiones global de 20.000 millones de dólares fundada en 1995 con oficinas en Nueva York, Londres, Singapur, Tokio y Charlottesville, VA. Con más de 25 años de experiencia como especialista en crédito global, King Street emplea un enfoque fundamental de investigación intensiva en múltiples estrategias, mercados, industrias y clases de activos, incluida una plataforma de préstamos en expansión.

Fuente Comunicae