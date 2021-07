Rocio Osorno & Liujo Eyewear, el estilo italiano que mejor expresa el glamour y la feminidad

LIU·JO es sinónimo de estilo italiano moderno. Su filosofía está dedicada a realzar la feminidad natural y la belleza de cada mujer. El estilo de LIU·JO es siempre refinado, glamoroso y abierto a la interpretación individual. La nueva colección LIU·JO EYEWEAR refleja la feminidad natural y la belleza de la mujer de hoy, como muestra la diseñadora, modelo e influencer sevillana @rocio0sorno que muestra diferentes looks que conviven armoniosamente dentro de la colección.

Para este verano 2021, LIU·JO EYEWEAR se apunta a muchas de las tendencias del momento con diferentes diseños de gafas de sol, oversize, cat-eye, diseños geométricos, modelos extragrandes o alternativas con decoraciones brillantes y micro tachuelas que se adaptan a la personalidad de cada mujer, tanto si se busca un estilo fresco y natural como si se quiere algo más extravagante y moderno.

La joven diseñadora y creadora de contenidos Rocío Osorno, ha seleccionado los últimos modelos de la nueva colección LIU·JO EYEWEAR que muestra en sus recientes publicaciones de Instagram. Rocío utiliza sus redes sociales a diario para mostrar sus diferentes looks que son una fuente constante de inspiración para sus seguidoras con esa particular forma que tiene de expresar su personalidad a través de prendas y accesorios. Un buen accesorio se convierte en imprescindible y en verano lo son las gafas de sol, que Rocío Osorno ha sabido incorporar de una manera muy especial en sus últimas publicaciones con dos total looks con las prendas y gafas de sol de temporada de LIU·JO incorporando un toque de distinción y glamour para este verano.

Osorno es famosa por su gran sentido del estilo y es conocedora de las últimas tendencias, que muestra diariamente con las mejores y más acertadas elecciones en moda. La modelo e instagrammer ha sorprendido a sus seguidores con un look que reinventa la inspiración militar y en el que sus nuevas gafas de sol LIU·JO son las auténticas protagonistas con el regreso de la montura oversize en la versión más elegante de la temporada, una combinación que ya marca tendencia y promete ser todo un objeto de deseo para este verano.

Gafas de sol de micro tachuelas, un imprescindible: Las tachuelas siempre han sido un sinónimo de atrevimiento, LIU·JO presenta esta temporada un modelo de montura sofisticado y, al mismo tiempo, con cierto toque rockero. Unas gafas oversize en color negro y con micro tachuelas, también disponible en carey y estampado animal print.

El diseño mariposa: Todo un icono de su tiempo, este modelo es algo más ligero y elegante a la vez, con un acabado en tono dorado con un look algo más setentero. Esta montura, además, tiene un elegante motivo de cebra en el metal y un color degradado en los cristales que lo convierten en una elección de lo más chic.

Las nuevas gafas oversize: Una llamativa forma extragrande es la principal característica de este modelo de gafas de sol cuadradas fabricadas en acetato de primera calidad con una estructura ligera y cómoda. Es la montura que siempre termina volviendo, por más que se impongan modelos pequeños o minimalistas, no hay ningún accesorio que represente mejor el concepto de elegancia que unas gafas de sol grandes.

Gafas cat-eye: Se convierten en la elección más sofisticada de la temporada, las gafas de sol de silueta ojos de gato que enmarcan el rostro y aportan un toque atemporal de encanto rock-chic, son el verdadero secreto de las expertas en moda para crear looks verdaderamente únicos.

Los nuevos modelos de gafas de sol ya están disponibles en todas las boutiques de LIU·JO y a través de minoristas seleccionados, así como en la página oficial de la marca www.liujo.com. Las gafas LIU·JO son producidas bajo licencia por Marchon Eyewear, Inc., uno de los mayores fabricantes y distribuidores de gafas de sol y graduado de calidad en todo el mundo.

Más información en: www.liujo.com

Acerca de Marchon Eyewear, Inc.

Marchon Eyewear, Inc. es uno de los mayores fabricantes y distribuidores del mundo de gafas graduadas y gafas de sol de calidad. La empresa comercializa sus productos con el nombre de prestigiosas marcas, entre las que se incluyen: Calvin Klein, Columbia, Converse, Diane von Furstenberg, DKNY, Donna Karan, Dragon, Flexon, Karl Lagerfeld, Lacoste, Lanvin, Liu Jo, Longchamp, Marchon NYC, Marni, MCM, Nautica, Nike, Nine West, Pure, Salvatore Ferragamo, Skaga y Victoria Beckham. Marchon Eyewear distribuye sus productos a través de una red mundial de empresas subsidiarias y distribuidores, con más de 80.000 clientes en más de 100 países. Marchon Eyewear es una empresa de VSP Global®, una organización dirigida por médicos cuyo objetivo es permitir a sus 88 millones de miembros acceder a cuidados de la vista y gafas asequibles, accesibles y de calidad superior. Para obtener más información, visite www.marchon.com y siga a @marchoneyewear.

