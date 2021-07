OK Mobility empieza a operar dentro del Aeropuerto de Palma

OK Mobility operará esta temporada dentro del Aeropuerto de Palma. Tras su reciente entrada en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y en el Aeropuerto de Valencia, la empresa de movilidad global ha conseguido por parte de Aena la adjudicación de oficina para operar en la terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Con esta nueva concesión, OK Mobility Group se sitúa en el Top 5 de los grupos empresariales con actividad de rent a car con presencia dentro de los aeropuertos españoles y el primer grupo de capital de origen 100% español. De esta manera, la compañía cuenta ya con oficinas propias en 13 aeropuertos, consolidando así su posición en los principales aeropuertos turísticos de España, por los que en 2019 pasaron más de 73 millones de pasajeros.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su doble satisfacción por esta adjudicación ya que “no solo hemos conseguido entrar en uno de los aeropuertos más emblemáticos de España, un destino turístico estrella por excelencia, sino que además Palma es una plaza muy especial para nosotros ya que se trata de la ciudad que nos vio nacer hace casi dos décadas. Conseguir esta adjudicación es ver cumplir un sueño”.

“Precisamente, elegimos este aeropuerto como lugar para rendir un homenaje a nuestra querida isla con un gran mural, obra del artista mallorquín Joan Aguiló. Una creación con la que ya estamos dando la bienvenida a todos los mallorquines que regresan a la isla y a los viajeros y turistas que nos visitan”, añade Ktiri.

Con estas nuevas oficinas, OK Mobility continúa con su plan de expansión y crecimiento: Plan #OKontheRoad. Su gran know how como actor especializado en alquiler vacacional, sumado a su gran apuesta por la calidad, está llevando a la compañía en los últimos meses a estudiar nuevos enclaves y tomar importantes decisiones como la entrada en los principales aeropuertos turísticos españoles de Alicante, Málaga, Mallorca y Málaga; y la reciente apertura de oficinas en nuevos países europeos como Malta y Grecia.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

